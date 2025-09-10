Nu învață din greșeli! Goluri trase la indigo » România, surprinsă identic cu Cipru și cu Bosnia: care e punctul vulnerabil

Cipru - România 2-2. „Tricolorii” nu învață din greșeli: au încasat primul gol aseară exact după același tipar ca în meciul cu Bosnia.

Punctul vulnerabil al naționalei rămâne modul defectuos în care se apără tandemul Rațiu – Dennis Man, depășit prea ușor pe flancul drept.

Naționala României și-a redus drastic șansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026, după un 2-2 amar în deplasare, cu Cipru.

România are mari probleme defensive în flancul drept

Deși startul de meci anunța un succes clar, prin dubla lui Denis Drăguș (minutele 2 și 18), tricolorii au clacat din nou la capitolul defensiv, iar adversarii au profitat din plin.

Momentul care a schimbat cursul jocului a venit în minutul 29, când Cipru a redus diferența la 1-2.

Golul ciprioților a venit pe partea dreaptă a defensivei noastre și a fost o copie aproape perfectă a reușitei prin care Bosnia ne-a învins în martie, pe Arena Națională (0-1): pătrundere în careu, centrare pe jos la bara a doua și finalizare simplă din apropiere.

Tandemul Rațiu - Man, punctul vulnerabil al defensivei

În ambele situații, tandemul Andrei Rațiu - Dennis Man a fost foarte pasiv, incapabil să blocheze centrările sau să oprească adversarii din drumul spre poartă.

De fiecare dată după un astfel de eșec, tricolorii repetă același clișeu: „Trebuie să învățăm din greșeli”. Doar vorbe!

Statisticile sunt implacabile: patru dintre cele șase goluri primite în aceste preliminarii au venit pe același tipar. Două după pătrunderi pe flancul drept și centrări la bara a doua, iar alte două după faze banale de aut de margine, cu San Marino (5-1) și Austria (1-2).

Cum a primit România primul gol cu Cipru

Golul prin care Cipru a relansat meciul cu România a pornit de la o respingere a fundașilor tricolori din fața porții.

Balonul a ajuns în afara careului, la 20 de metri, dar Dennis Man a pierdut duelul cu Kastanos. Extrema lui PSV Eindhoven l-a lăsat mult prea ușor pe căpitanul Ciprului să preia pe piept și să pătrundă ca prin brânză în careu.

Kastanos l-a driblat simplu pe Stanciu, la 16 metri, în timp ce Rațiu a rămas spectator, limitându-se să privească din joc de glezne ceea ce se întâmpla în jurul lui.

Kastanos l-a eliminat din joc și pe Ghiță, cu o ”bicicletă” elegantă, apoi a centrat cu stângul, puternic, la firul ierbii.

Portarul Moldovan, poziționat pe colțul scurt, a încercat un șpagat disperat pentru a respinge, dar mingea a trecut pe lângă piciorul lui și a traversat prin fața porții.

Pe bara a doua, Bancu s-a trezit singur împotriva a doi adversari, Pittas și Loizou. Inevitabil, mingea a ajuns la cel din urmă, care a împins balonul în poarta goală pentru 1-2.

Patru contra nouă în careul nostru

La acea fază, Cipru avea patru oameni în careu, iar România era cu nu mai puțin de nouă jucători de câmp în suprafața de pedeapsă.

Și totuși, în momentul decisiv, doar patru dintre ei erau activi, în mișcare și implicați în fază: Ghiță, Burcă, M. Marin și Bancu.

Restul au rămas spectatori, blocați pe loc, fără reacție: Rațiu, R. Marin, Stanciu, Man și Dobre.

Dennis Man are pe conștiință și greșeala de la golul doi marcat de ciprioți. Extrema de 27 de ani a făcut, la Nicosia, cel mai slab meci al său la echipa națională.

Golul primit cu Bosnia a fost identic

În martie, pe Arena Națională, România a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina (0-1) după o acțiune trasă la indigo: pătrundere pe partea dreaptă a apărării noastre, cu Dennis Man și Rațiu depășiți extrem de ușor și cu Bancu devansat de autorul golului.

Schema, identică: intrare în careu, centrare joasă prin fața porții și finalizare simplă la bara a doua, cu poarta goală. Gigovic i-a luat fața lui Bancu și a deschis scorul încă din minutul 14.

Totul a pornit însă dintr-o fază tratată superficial de Man, care a pierdut un duel defensiv cu Kolasinac. Fundașul stânga al Bosniei a continuat nestingherit acțiunea, a pasat, iar combinația Dedic – Dzeko a destabilizat complet apărarea României.

O pasă filtrantă l-a pus pe Kolasinac în situație de centrare, iar Rațiu și stoperul Mihai Popescu au fost transformați în simple jaloane.

Mingea venită prin fața porții l-a găsit pe Gigovic liber la finalizare. Portarul Niță a încercat să intervină printr-un plonjon disperat, dar n-a putut apăra șutul din apropiere.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport