Moldovan, pus la punct Panduru și Cârțu, despre reacția acidă a portarului naționalei: „Mă așteptam să spună altceva” +10 foto
Horațiu Moldovan. Foto: Sportpictures
Nationala

Moldovan, pus la punct Panduru și Cârțu, despre reacția acidă a portarului naționalei: „Mă așteptam să spună altceva”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 15:35
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 15:36
  • Cipru – România 2-2. Foștii jucători Basarab Panduru (55 de ani) și Sorin Cârțu (69 de ani) au reacționat la ieșirea nervoasă a lui Horațiu Moldovan (27 de ani).
  • Portarul s-a apărat după greșeala făcută în meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3.

În partida anterioară celei cu Cipru, Moldovan a comis o gafă uriașă la golul al doilea, în fața a aproape 30.000 de spectatori.

Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”
Citește și
Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”
Citește mai mult
Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”

Cipru – România 2-2. Basarab Panduru și Sorin Cârțu, despre reacția lui Moldovan: „Cer iertare că am văzut golul cu Canada”

Moldovan a explicat că și portarii cu experiență pot face greșeli și că reacția a fost exagerată pentru un simplu meci amical.

„Eu m-aș fi așteptat să spună: «am greșit, se mai întâmplă, încerc să fiu mai atent». Dar îmi aduc aminte că are aceleași reacții pe care le avea și la Rapid când lua golurile alea, adică să o ții așa mereu...

De data asta ai greșit, nu e nicio problemă, dar nu fii atât de supărat. Cred că mai simplu era: «O să încerc să fiu mai atent» și mergeai mai departe fără să mai discuți despre lucrurile astea.

A fost o greșeală pe care nu trebuia să o faci. Astăzi nu știu dacă avem ce să-i reproșăm”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Sorin Cârțu a completat: „Eu îmi cer iertare că am văzut golul cu Canada”.

Apoi, fostul jucător al Universității Craiova a remarcat și greșeala din partida cu Cipru.

Și la primul gol al Ciprului, poate dacă era mai inspirat, pleca pe intuiție, că ăla trage spre colțul lung, poate o devia cu piciorul. Nu i-a căutat nimeni acolo nod în papură pentru că a greșit (n.r. - în meciul amical împotriva Canadei). Dar acolo a văzut toată lumea. «Bă, ai greșit». Ce vrei să spui? Că n-ai greșit? Lasă-mă că știm noi ce se întâmplă în lume. Sorin Cârțu, președinte de onoare Universitatea Craiova

Moldovan despre gafa sa: „Își dau cu părerea oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul”

„S-a făcut mult caz după gafă. În toată lumea gafează portari mai mari decât Horaţiu Moldovan (n.r. a vorbit la persoana a treia despre el însuși), dar aşa au considerat oamenii care au comentat gafa.

Au fost şi încurajări, dar e deranjant că oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul comentează, îşi dau cu părerea. Îi mulţumesc selecţionerului că a mers pe mâna mea.

A fost decizia mea (n.r. la gafă), m-am blocat, am luat o decizie proastă, dar a fost un amical", a spus Horaţiu Moldovan.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica
Nationala
14:41
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica
Citește mai mult
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica
„Un escroc și-un cap pătrat!”  Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă
Nationala
14:26
„Un escroc și-un cap pătrat!” Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă
Citește mai mult
„Un escroc și-un cap pătrat!”  Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
cipru Sorin Cartu romania Basarab Panduru horatiu moldovan preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share