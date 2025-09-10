Moldovan, pus la punct Panduru și Cârțu, despre reacția acidă a portarului naționalei: „Mă așteptam să spună altceva”

Cipru – România 2-2. Foștii jucători Basarab Panduru (55 de ani) și Sorin Cârțu (69 de ani) au reacționat la ieșirea nervoasă a lui Horațiu Moldovan (27 de ani).

Portarul s-a apărat după greșeala făcută în meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3.

În partida anterioară celei cu Cipru, Moldovan a comis o gafă uriașă la golul al doilea, în fața a aproape 30.000 de spectatori.

Cipru – România 2-2 . Basarab Panduru și Sorin Cârțu, despre reacția lui Moldovan: „Cer iertare că am văzut golul cu Canada”

Moldovan a explicat că și portarii cu experiență pot face greșeli și că reacția a fost exagerată pentru un simplu meci amical.

„Eu m-aș fi așteptat să spună: «am greșit, se mai întâmplă, încerc să fiu mai atent». Dar îmi aduc aminte că are aceleași reacții pe care le avea și la Rapid când lua golurile alea, adică să o ții așa mereu...

De data asta ai greșit, nu e nicio problemă, dar nu fii atât de supărat. Cred că mai simplu era: «O să încerc să fiu mai atent» și mergeai mai departe fără să mai discuți despre lucrurile astea.

A fost o greșeală pe care nu trebuia să o faci. Astăzi nu știu dacă avem ce să-i reproșăm”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Sorin Cârțu a completat: „Eu îmi cer iertare că am văzut golul cu Canada”.

Apoi, fostul jucător al Universității Craiova a remarcat și greșeala din partida cu Cipru.

Și la primul gol al Ciprului, poate dacă era mai inspirat, pleca pe intuiție, că ăla trage spre colțul lung, poate o devia cu piciorul. Nu i-a căutat nimeni acolo nod în papură pentru că a greșit (n.r. - în meciul amical împotriva Canadei). Dar acolo a văzut toată lumea. «Bă, ai greșit». Ce vrei să spui? Că n-ai greșit? Lasă-mă că știm noi ce se întâmplă în lume. Sorin Cârțu, președinte de onoare Universitatea Craiova

Moldovan despre gafa sa: „Își dau cu părerea oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul”

„S-a făcut mult caz după gafă. În toată lumea gafează portari mai mari decât Horaţiu Moldovan (n.r. a vorbit la persoana a treia despre el însuși), dar aşa au considerat oamenii care au comentat gafa.

Au fost şi încurajări, dar e deranjant că oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul comentează, îşi dau cu părerea. Îi mulţumesc selecţionerului că a mers pe mâna mea.

A fost decizia mea (n.r. la gafă), m-am blocat, am luat o decizie proastă, dar a fost un amical", a spus Horaţiu Moldovan.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport