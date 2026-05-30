Doliu în fotbalul românesc  Fostul antrenor al FCU Craiova a decedat. Mesajul emoționant al lui Gică Popescu: „A fost mereu lângă mine”

Paul Răducan, fostul antrenor interimar al clubului FCU Craiova, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan a fost de două ori antrenorul interimar al oltenilor, în perioadele octombrie - noiembrie 2022 și septembrie - octombrie 2023.

Sâmbătă, clubul patronat de Adrian Mititelu a anunțat că Paul Răducan s-a stins din viață.

Începând cu octombrie 2023, acesta a ocupat funcția de director tehnic al oltenilor.

„Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal. A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal «Gică Popescu» și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova.

FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați.

Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a transmis FCU Craiova pe Facebook.

În cele două mandate, Paul Răducan a antrenat-o pe FCU Craiova în 8 partide, nereușind să obțină vreo victorie.

Pe 11 octombrie 2022, Răducan a fost numit interimarul echipei, atunci când l-a înlocuit pe Marius Croitoru. Ulterior, acesta a fost înlocuit cu italianul Nicolo Napoli.

Aproape un an mai târziu, Răducan a revenit pe banca oltenilor, după plecarea lui Florin Drăgan. Giovanni Constantino a venit în locul său, la scurt timp de la numirea în funcție.

Rezultatele înregistrate de FCU Craiova sub comanda lui Paul Răducan:

0-1 cu FC Botoșani, Liga 1

0-0 cu Dinamo, grupele Cupei României

1-1 cu Hermannstadt, Liga 1

1-2 cu Farul, Liga 1

1-3 cu CFR Cluj, Liga 1

1-1 cu Dinamo, grupele Cupei României

0-2 cu CFR Cluj, Liga 1

1-1 cu Hermannstadt, Liga 1

Mesajul lui Gică Popescu: „Unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut”

La scurt timp de la aflarea veștii tragice, Popescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Astăzi (n.r. sâmbătă) am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple.

Rămas bun, prieten drag”, a transmis fostul internațional pe Facebook.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, la ora 13:30, la Biserica Mântuleasa, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Nord din Craiova.

