Slot, demis! După un sezon sub așteptări, Liverpool și-a dat afară antrenorul » Cine e favorit să-i ia locul
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 14:57
  • Tehnicianul olandez Arne Slot (47 de ani) a fost demis, sâmbătă, de Liverpool, la capătul unui sezon sub așteptări.
  • Cine ar fi favorit să-i ia locul pe banca tehnică a „cormoranilor”, mai jos în articol.
Campioană a Angliei în stagiunea precedentă, Liverpool a avut un sezon sub așteptări, în ciuda sumei enorme investite în transferuri vara trecută.

Astfel, în urma evoluțiilor neconvingătoare ale echipei, conducerea clubului de pe Anfield a decis să-l demită pe Slot.

Arne Slot a fost demis de Liverpool

Sâmbătă, Liverpool a anunțat oficial despărțirea de Arne Slot, cel care a fost antrenorul echipei în ultimele două sezoane.

„Liverpool FC poate confirma că Arne Slot și-a încheiat mandatul de antrenor principal, iar procesul de numire a unui succesor este deja în desfășurare.

Pleacă după ce a cucerit titlul în Premier League și cu întreaga noastră recunoștință, apreciere și respect pentru contribuția sa”, a transmis Liverpool pe Facebook.

În cele două sezoane sub comanda lui Arne Slot, Liverpool a obținut 66 de victorii, 18 egaluri și a suferit 29 de înfrângeri (golaveraj 227-140).

1,91 puncte pe meci
a fost media lui Liverpool sub comanda lui Arne Slot

Pe Anfield, Slot a cucerit titlul în Premier League, în sezonul 2024/2025.

Liverpool a încheiat acest sezon pe locul 5, cu 60 de puncte acumulate, și a obținut calificarea în Liga Campionilor.

De-a lungul carierei sale, Arne Slot le-a mai pregătit pe AZ Alkmaar și Feyenoord.

Andoni Iraola, favorit să-l înlocuiască pe Slot

Jurnalistul Fabrizio Romano a transmis că Andoni Iraola, tehnicianul celor de la Bournemouth, ar fi favorit să-i ia locul lui Slot la Liverpool.

Antrenorul spaniol se desparte de Bournemouth la finalul acestui sezon, după o stagiune în care a făcut minuni, în condițiile în care mai mulți jucători importanți au părăsit echipa.

Bournemouth a încheiat sezonul pe locul 6, la 3 lungimi în spatele celor de la Liverpool, și s-a calificat în faza principală din Europa League.

AEK Larnaca, Mirandes și Rayo Vallecano sunt echipele pe care le-a mai antrenat Iraola.

