„În închisoare, am fost eliberat” Dani Alves, meditând la fotbal, viață și credință, după ce a fost  condamnat pentru viol
Dani Alves, spectaculos, la Mondialul din 2022, cu Brazilia. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:57
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 15:18
  • Dani Alves a fost 14 luni în închisoare, judecat, condamnat, apoi achitat pentru acuzația de viol. 
  • Brazilianul în vârstă de 43 de ani susține că s-a regăsit în timp ce era după gratii. 
Dani Alves a fost mult timp jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite în carieră. Avea 43, la echipele de club și naționala Braziliei.

Fostul fundaș dreapta a evoluat la formații mari, printre ele, Barcelona, Juventus și PSG. Ultimul său Campionat Mondial cu Selecao a fost în 2022, la 39 de ani. S-a retras în 2023.

126 de selecții
are Dani Alves la naționala auriverde: 8 goluri, 21 de pase decisive

Dani Alves: „Am fost închis în păcat timp de 40 de ani”

Atunci, în 2023, a fost acuzat de viol, a stat 14 luni în închisoare. Condamnat inițial la 4 ani și jumătate după gratii, în februarie 2024, a fost eliberat pe cauțiune (un milion de dolari) luna următoare și achitat în martie 2025.

Dani Alves, la tribunalul din Barcelona, unde a fost judecat pentru viol. Foto: Imago

A ajuns să predice astăzi în biserici evanghelice. Într-un interviu pentru podcastul Metanoia, preluat și de cotidianul portughez O Jogo, meditează la fotbal, viață și credință.

Adevărata închisoare nu este o închisoare fizică, ci o închisoare invizibilă pe care o purtăm, care este păcatul. Am fost închis în păcat timp de 40 de ani și, acolo, în închisoare, am fost eliberat Dani Alves, fost fotbalist

Dani Alves: „Nu poți fi liber dacă nu ești închis”

Brazilianul explică: „Este paradoxal, dar așa lucrează Hristos. Nu poți fi liber dacă nu ești închis. Cum poți fi liber dacă nu îți dai seama că ești închis?”.

Așa arată astăzi Dani Alves. Foto: Imago

A făcut o paralelă cu fotbalul. „Eu, care am jucat pentru cele mai valoroase cluburi, cea mai bună echipă națională din lume și care am câștigat milioane, mi-am dat seama în închisoare că 113 euro cheltuiți pentru curățenia închisorii în prezența Domnului valorează mai mult decât milioanele cheltuite în absența Domnului.

Voi face tot ce este nevoie, atât timp cât prezența Domnului mă însoțește”, a mai spus Alves.

