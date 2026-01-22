Șoc la Australian Open Semifinalista din 2025, eliminată în turul doi! A fost #2 WTA, dar acum a ieșit din TOP 60: „Mi-e greu să mă simt eu însămi”

Paula Badosa (28 de ani, #64 WTA), fost număr 2 mondial, a fost eliminată în turul al doilea de la Australian Open.

Anul trecut, sportiva spaniolă a ajuns până în semifinalele turneului de la Melbourne, fiind eliminată de Aryna Sabalenka, scor 4-6, 2-6.

Paula Badosa se află într-o scădere vizibilă de formă. Semifinalistă la Australian Open (2025) și eliminată în sferturi la Roland Garros (2021) și US Open (2024), sportiva a fost învinsă în turul al doilea al primului turneu de Grand Slam al anului.

Paula Badosa, eliminată de la Australian Open

Paula Badosa nu a putut să treacă de Oksana Selekhmeteva (23 de ani, #75 WTA). Fostul număr 2 mondial a pierdut cu scorul de 4-6, 4-6.

În urma înfrângerii, Badosa a ieșit din TOP 60 WTA, aceasta ocupând poziția 64 în momentul de față.

Primul set a început cât se poate de rău pentru Badosa. A fost condusă cu 4-0 de Selekhmeteva, dar a avut puterea să revină și să câștige 4 game-uri consecutive. În ciuda acestui fapt, rusoaica s-a impus în primul set cu 6-4.

Cel de-al doilea set a avut același deznodământ. Badosa a fost condusă cu 5-2, dar nu a mai avut resursele necesare pentru a întoarce scorul. Selekhmeteva a câștigat tot cu 6-4.

În turul al treilea de la Australian Open, Oksana Selekhmeteva va da peste Jessica Pegula (#6 WTA). Meciul este programat sâmbătă, de la ora 02:00 (ora României).

2022 este anul când Paula Badosa a ocupat locul 2 mondial, în luna aprilie

Paula Badosa: „ Mi-e cam greu să mă simt eu însămi”

Paula Badosa a oferit și o primă reacție după înfrângerea suferită în turul doi de la Australian Open.

„Evident, nu sunt fericită. Cred că ea merită toate laudele, desigur, dar cred că și eu am făcut lucruri care au dus la această înfrângere.

Nu am jucat un tenis grozav, mi-e cam greu să mă simt eu însămi, dar cred că face parte din proces”, a declarat Paula Badosa, conform puntodebreak.com.

Jucătoarea spaniolă a explicat cum se simte din punct de vedere fizic și a precizat care sunt obiectivele ei din acest an.

„Sunt bine din acest punct de vedere, corpul răspunde bine, ceea ce este o veste bună. În cele din urmă, este cel mai important lucru, așa că trebuie să rămân concentrată pe asta. Acum am nevoie să joc mai multe meciuri la rând pentru a mă simți din nou eu însămi cât mai curând posibil.

Evident, sezonul abia a început, speranțele mele sunt încă intacte, obiectivele rămân aceleași. În acest moment, sunt departe de ele.

Când concurez, încă mă simt departe de nivelul dorit. Mă văd mai bine la antrenamente, este adevărat, așa că sper să pot transpune asta în meciurile de competiție.

Am nevoie de luni de zile, din păcate, nu este prima dată când se întâmplă asta, am mai fost în această situație, este ceva ce cunosc perfect, știu prin ce proces trebuie să trec”, a mai precizat Paula Badosa.

4 titluri WTA a cucerit Paula Badosa în carieră: turneul de la Belgrad (2021) și de la Sydney (2022), Indian Wells (2021) și Washington Open (2024)

