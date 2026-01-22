„Așa se întâmplă la Real Madrid” Toni Kroos, despre furia fanilor la adresa lui Vinicius și Bellingham: „Un jucător care nu e huiduit pe Bernabeu nu e bun”

Toni Kroos (36 de ani), fostul mare mijlocaș de la Real Madrid, a vorbit despre situația de la clubul din capitala Spaniei.

Fostul fotbalist german a vorbit și despre atitudinea fanilor față de Vinicius (25 de ani) și Jude Bellingham (22 de ani), jucători care au fost huiduiți copios în ultimul meci disputat pe „Santiago Bernabeu” în La Liga.

Kroos a fost întrebat despre presiunea care există la Real Madrid și a oferit chiar și exemple din perioada în care el îmbrăca tricoul „galacticilor”.

Toni Kroos: „Un jucător care n-a fost huiduit pe Bernabeu nu e un jucător bun”

După ce Vinicius și Jude Bellingham au fost huiduiți pe Bernabeu, Toni Kroos și-a exprimat opinia despre cele întâmplate:

„Un jucător care nu a fost huiduit pe Santiago Bernabeu nu este un jucător bun. Ai putea spune că asta este esența la Real Madrid.

Nu este cea mai bună parte a lor, dar descrie cu exactitate ce înseamnă să joci pentru acest club. Ei aleg întotdeauna numele mari, la bine și la rău”, a declarat Kroos, conform marca.com.

Totuși, fostul mijlocaș central consideră că un astfel de comportament al fanilor nu este benefic pentru echipă:

„Dacă începi să fii huiduit înainte de meci, nu este foarte ușor să obții ceea ce își doresc clubul și toți suporterii: să câștigi și să joci bine”.

Toni Kroos: „E un club unde nu se acceptă perioade lungi fără victorie”

Fostul mijlocaș de la Real Madrid a vorbit despre situația actuală a clubului și și-a adus aminte de perioada în care el juca pe Bernabeu.

„După ce am câștigat trei Ligi ale Campionilor la rând, sezonul 2018-19 a fost un dezastru. Apoi ne-am revenit. Acum este al doilea sezon în care lucrurile nu par să meargă bine, iar asta creează probleme.

Nu vorbim despre un club care acceptă perioade lungi fără victorie. S-a putut vedea asta în decizia cu privire la antrenor și în reacția fanilor.

Jucătorii știu cu ce se confruntă, dar sunt sigur că sunt suficient de puternici mental pentru a continua și a schimba lucrurile.

Și eu am fost eliminat de o echipă mai mică în Cupa Spaniei. Generația noastră a trecut și ea prin momente dificile. În 2019, după înfrângerea cu 4-1 împotriva lui Ajax, am auzit și niște huiduieli”, a mai spus Toni Kroos.

465 de meciuri a jucat Toni Kroos la Real Madrid, în perioada 2014-2024

Vinicius și Jude Bellingham, huiduiți de propriii fani

Înainte de partida cu Levante, scor 2-0 în favoarea „galacticilor”, jucătorii Realului au avut parte de o primită ostilă pe „Bernabeu”

Chiar înainte de începerea partidei, când „galacticii” au ieșit la încălzire, fanii Realului i-au întâmpinat pe jucători cu fluierături și i-au cerut demisia lui Florentino Perez, președintele clubului din 2009 până în prezent.

Printre principalele „ținte” ale suporterilor s-au numărat Jude Bellingham și Vinicius Junior, jucători care sunt într-o scădere vizibilă de formă, fanii fiind nemulțumiți de evoluțiile celor doi din acest sezon.

Reacțiile fanilor au continuat și după fluierul de start al partidei. În primele minute, suporterii madrileni au huiduit de fiecare dată când favoriții lor atingeau mingea.

