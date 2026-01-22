Becker o critică pe Osaka Fostul tenismen nu e impresionat de ținuta japonezei de la Australian Open: „Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit asta” +10 foto
Naomi Osaka. Foto: IMAGO
Tenis

Becker o critică pe Osaka Fostul tenismen nu e impresionat de ținuta japonezei de la Australian Open: „Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 09:34
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 09:46
  • Fostul mare jucător de tenis Boris Becker (58 de ani) a vorbit despre ținuta purtată de sportiva Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) înainte de meciul din primul tur de la Australian Open.

Japoneza a purtat o ținută specială înainte de startul partidei cu Antonia Ruzic, câștigată cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4.

Osaka a optat pentru o ținută în culorile alb și turcoaz, acoperită de un voal, la care a adăugat o pălărie și o umbrelă. Tematica vestimentației a fost una acvatică.

Boris Becker: „Este important ca atenția să se concentreze în general asupra sportului”

Boris Becker, câștigătorul a 6 titluri de Grand Slam, a criticat ținuta purtată de Naomi Osaka.

„Acestea sunt, desigur, imagini pentru mass-media. Modul în care a intrat pe teren a devenit emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ținută, dar ea a făcut-o.

Dar există și o contradicție: pe de o parte, ea nu vrea să fie supusă unei presiuni atât de mari, nu vrea să fie atât de mult în atenția publicului și a mass-media și apoi apare pe terenul central într-o ținută ca asta.

Desigur, asta o readuce în centrul atenției publice. Aș sublinia că și ea a avut nevoie de o pauză mentală acum câțiva ani. Pentru mine, este important ca atenția să se concentreze în general asupra sportului”, a declarat Boris Becker, conform independent.co.uk.

Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open
Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open

Galerie foto (10 imagini)

Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open Ținuta lui Naomi Osaka de la Australian Open
+10 Foto
labels.photo-gallery

În turul doi de la Australian Open, Naomi Osaka se va duela cu Sorana Cîrstea. Meciul este programat astăzi, cu începere de la ora 10:10.

Învingătoarea partidei va da în turul 3 peste Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

Boris Becker a câștigat 6 titluri de Grand Slam:

  • Wimbledon: 1985, 1986 și 1989
  • US Open: 1989
  • Australian Open: 1991, 1996

Naomi Osaka: „Îmi place foarte mult moda”

După partida câștigată în fața Antoniei Ruzic, Naomi Osaka a vorbit despre ținuta sa.

„Îmi dau seama că sunt puțin ciudată, pentru că nu cred că îmi pasă. Simt că vreau să fac lucruri care să creeze bucurie și fericire.

Evident, îmi place foarte mult moda. Asta mă face să mă trezesc cu entuziasm și să fac tot ce trebuie să fac. Pur și simplu creează un pic mai multă bucurie în toată pregătirea pentru meci.

Când jucam astăzi (n.r. - marți), mi-am spus: «Rămâi concentrată. Dacă te învinge, atunci e păcat. Dar măcar ești în topul tendințelor pe Twitter»”, a declarat sportiva japoneză.

4
titluri de Grand Slam a cucerit Naomi Osaka: US Open (2018, 2020) și Australian Open (2019, 2021)

Ce semnifică ținuta purtată de Naomi Osaka

Osaka a optat pentru o ținută în culorile alb și turcoaz, acoperită de un voal, la care a adăugat o pălărie și o umbrelă. A ieșit pe teren în uralele publicului.

Ce reprezintă? Tematică ținutei este un acvatică, reprezentând o meduză, iar sportiva a fost inspirată de un moment din urmă cu câteva luni, când îi citea fiicei sale, Shai, în vârstă de doi ani.

„Era o imagine cu o meduză, iar când i-am arătat-o, a fost foarte entuziasmată”, a transmis Osaka, potrivit vogue.com.

Articolele vestimentare au fost realizate împreună cu creatorul de modă Robert Wun, care a mai conceput piese pentru vedete precum Beyonce, Cardi B și Ariana Grande.

În plus, accesoriile în formă de fluture fac referire la parcursul jucătoarei de la Australian Open în 2021, când a câștigat trofeul, iar un fluture s-a așezat pe ea în meciul din turul trei, cu Ons Jabeur, conform wtatennis.com.

  • Chiar înainte de meci, Osaka a renunțat la o parte din outfit, rămânând într-o costumație potrivită pentru sport:

tenis Australian Open wta Boris Becker CRITICI naomi osaka
