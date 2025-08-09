Ratează US Open Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului 

Paula Badosa (27 de ani, #12 WTA) nu va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam al anului, după o accidentare la spate.

Absența de la turneul din Statele Unite ar putea însemna o coborâre semnificativă în clasamentul WTA.

Badosa traversează o perioadă dificilă în carieră. După un început promițător de sezon, în care a ajuns în fazele finale ale Australian Open, accidentările au revenit și au împiedicat-o să joace.

Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului

În ediția precedentă a US Open, Badosa a ajuns până în sferturile de finală, performanță care îi aducea puncte importante în clasament. Retragerea din acest an va duce la o scădere semnificativă în ierarhia WTA.

Sportiva a anunțat că nu va juca la US Open.

„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la ediția din acest an a US Open. A fost o decizie extrem de dificilă.

După parcursul remarcabil de anul trecut la New York și legătura specială pe care o am cu orașul și cu suporterii de acolo, faptul că trebuie să lipsesc de la acest turneu este un moment încărcat de emoție pentru mine.

US Open a avut mereu o însemnătate aparte și aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele”, a scris Badosa, pe rețelele de socializare.

Le sunt recunoscătoare tuturor pentru sprijinul constant. În prezent, prioritatea mea este să îmi îngrijesc sănătatea și să urmez procesul de recuperare, pentru a reveni pe teren mai puternică și pregătită de competiție. Le doresc mult succes tuturor jucătorilor, iar fanilor din New York le transmit că îmi vor lipsi enorm. Aștept cu nerăbdare ziua în care voi putea reveni. Paula Badosa

De la înfrângerea din primul tur de la Wimbledon, pe 30 iunie, în fața britanicei Katie Boulter (6-2, 3-6, 6-4), Badosa nu a mai revenit pe teren, iar specialiștii se așteaptă ca recuperarea să dureze cel puțin până la finalul verii, conform sport.es.

Retragerea Paulei Badosa afectează și proba de dublu mixt a US Open.

Inițial, aceasta urma să joace alături de Stefanos Tsitsipas, iar după despărțirea lor, cu britanicul Jack Draper.

Acesta va trebui acum să își găsească o altă parteneră pentru competiția de la New York.

Paula Badosa: „Fiecare pierdere a făcut loc pentru creștere”

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, jucătoarea a reflectat asupra carierei și obstacolelor întâlnite:

„Nu am fost formată de zile ușoare, ci de momentele care m-au doborât, de alegerile care nu au ieșit cum am plănuit și de clipele în care nu am fost persoana pe care mi-o doream. Eșecurile mele nu au fost semne de slăbiciune, ci capitole necesare dintr-o poveste care încă se scrie.

Eșecul m-a învățat lucruri pe care succesul nu mi le-ar fi putut arăta niciodată. M-a făcut mai smerită, m-a obligat să privesc în interior, să îmi pun întrebări grele și să mă reconstruiesc cu mai multă claritate și intenție. Fiecare greșeală a ascuțit înțelegerea despre cine sunt și cine nu sunt. Dacă înainte îmi era teamă de ele, acum le privesc ca pe unii dintre cei mai valoroși profesori ai mei.

Au fost momente în care am crezut că am pierdut tot, direcția, încrederea. Privind înapoi, îmi dau seama că am renunțat doar la ceea ce nu îmi mai era de folos. Fiecare pierdere a făcut loc pentru creștere, fiecare ușă închisă m-a îndrumat către una mai bună.

Nu sunt mândră de toate momentele din trecutul meu, dar sunt mândră de omul pe care acestea l-au modelat. Azi sunt mai puternică, mai conștientă și mai echilibrată datorită tuturor încercărilor pe care le-am depășit și lecțiilor pe care le-am învățat.

Nu mai fug de eșec. Îl respect, pentru că el este motivul pentru care stau astăzi aici… mai puternică, mai înțeleaptă și încă în devenire”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport