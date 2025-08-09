Ratează US Open Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului 
Paula Badosa. Foto: Imago
Tenis

Ratează US Open Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 17:01
  • Paula Badosa (27 de ani, #12 WTA) nu va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam al anului, după o accidentare la spate.
  • Absența de la turneul din Statele Unite ar putea însemna o coborâre semnificativă în clasamentul WTA.

Badosa traversează o perioadă dificilă în carieră. După un început promițător de sezon, în care a ajuns în fazele finale ale Australian Open, accidentările au revenit și au împiedicat-o să joace.

A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich
Citește și
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich
Citește mai mult
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich

Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului

În ediția precedentă a US Open, Badosa a ajuns până în sferturile de finală, performanță care îi aducea puncte importante în clasament. Retragerea din acest an va duce la o scădere semnificativă în ierarhia WTA.

Sportiva a anunțat că nu va juca la US Open.

„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la ediția din acest an a US Open. A fost o decizie extrem de dificilă.

După parcursul remarcabil de anul trecut la New York și legătura specială pe care o am cu orașul și cu suporterii de acolo, faptul că trebuie să lipsesc de la acest turneu este un moment încărcat de emoție pentru mine.

US Open a avut mereu o însemnătate aparte și aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele”, a scris Badosa, pe rețelele de socializare.

Le sunt recunoscătoare tuturor pentru sprijinul constant. În prezent, prioritatea mea este să îmi îngrijesc sănătatea și să urmez procesul de recuperare, pentru a reveni pe teren mai puternică și pregătită de competiție. Le doresc mult succes tuturor jucătorilor, iar fanilor din New York le transmit că îmi vor lipsi enorm. Aștept cu nerăbdare ziua în care voi putea reveni. Paula Badosa

De la înfrângerea din primul tur de la Wimbledon, pe 30 iunie, în fața britanicei Katie Boulter (6-2, 3-6, 6-4), Badosa nu a mai revenit pe teren, iar specialiștii se așteaptă ca recuperarea să dureze cel puțin până la finalul verii, conform sport.es.

Retragerea Paulei Badosa afectează și proba de dublu mixt a US Open.

Inițial, aceasta urma să joace alături de Stefanos Tsitsipas, iar după despărțirea lor, cu britanicul Jack Draper.

Acesta va trebui acum să își găsească o altă parteneră pentru competiția de la New York.

Paula Badosa: „Fiecare pierdere a făcut loc pentru creștere

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, jucătoarea a reflectat asupra carierei și obstacolelor întâlnite:

„Nu am fost formată de zile ușoare, ci de momentele care m-au doborât, de alegerile care nu au ieșit cum am plănuit și de clipele în care nu am fost persoana pe care mi-o doream. Eșecurile mele nu au fost semne de slăbiciune, ci capitole necesare dintr-o poveste care încă se scrie.

Eșecul m-a învățat lucruri pe care succesul nu mi le-ar fi putut arăta niciodată. M-a făcut mai smerită, m-a obligat să privesc în interior, să îmi pun întrebări grele și să mă reconstruiesc cu mai multă claritate și intenție. Fiecare greșeală a ascuțit înțelegerea despre cine sunt și cine nu sunt. Dacă înainte îmi era teamă de ele, acum le privesc ca pe unii dintre cei mai valoroși profesori ai mei.

Au fost momente în care am crezut că am pierdut tot, direcția, încrederea. Privind înapoi, îmi dau seama că am renunțat doar la ceea ce nu îmi mai era de folos. Fiecare pierdere a făcut loc pentru creștere, fiecare ușă închisă m-a îndrumat către una mai bună.

Nu sunt mândră de toate momentele din trecutul meu, dar sunt mândră de omul pe care acestea l-au modelat. Azi sunt mai puternică, mai conștientă și mai echilibrată datorită tuturor încercărilor pe care le-am depășit și lecțiilor pe care le-am învățat.

Nu mai fug de eșec. Îl respect, pentru că el este motivul pentru care stau astăzi aici… mai puternică, mai înțeleaptă și încă în devenire”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Citește și

Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat
Alte sporturi
15:14
Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat
Citește mai mult
Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
tenis grand slam accidentare New York us open paula badosa
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share