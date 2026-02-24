Nu pentru rasism! De ce l-a suspendat UEFA provizoriu pe Prestianni. Ce riscă extrema Benficăi +10 foto
Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl insulta pe Vinicius Foto: Imago
Nu pentru rasism! De ce l-a suspendat UEFA provizoriu pe Prestianni. Ce riscă extrema Benficăi

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 11:12
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 11:12
  • Gianluca Prestianni, 20 de ani, a fost exclus momentan de UEFA pentru returul Real Madrid - Benfica, în play-off-ul Ligii Campionilor.
  • Motivul suspendării nu este rasismul, deși Vinicius l-a acuzat pe argentinian că l-a numit „maimuță”. 

Gianluca Prestianni nu va putea juca, în cele din urmă, returul de la Madrid, împotriva Realului.

Prestianni, exclus un meci. Benfica, apel

Chiar dacă nu a fost eliminat de arbitrul Francois Letexier la Lisabona, după ce Vinicius l-a acuzat că i-a spus „maimuță”, argentinianul care și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl insulta pe brazilian a fost suspendat luni provizoriu de UEFA.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
Benfica a anunțat că îl ia în lot pentru meciul de miercuri, deși apelul făcut de clubul lusitan împotriva acestei decizii are șanse minime de a fi judecat de forul european într-un timp atât de scurt.

UEFA l-a pedepsit pe Prestianni pentru abuz anti-gay

În explicarea deciziei, UEFA subliniază „încălcarea articolului 14 din regulamentul disciplinar, legat de un comportament discriminatoriu”, dar cauza nu a fost însă rasismul, potrivit The Times.

Cotidianul britanic susține că motivul a fost un abuz anti-gay la adresa lui Vinicius.

Prestianni mai are trei ani și jumătate contract cu Benfica Foto: Imago Prestianni mai are trei ani și jumătate contract cu Benfica Foto: Imago
Prestianni mai are trei ani și jumătate contract cu Benfica Foto: Imago

Și jucătorul în vârstă de 20 de ani a negat rasismul. Acesta pretinde că insulta sa a fost „maricon”: „poponar”. Deși Kylian Mbappe a declarat că „i-a zis de cinci ori «maimuță», strigând la el pe teren: „Rasist nenorocit”. 

„A încercat să se ascundă, însă fața lui nu minte”, a afirmat atacantul francez de la Real.

Prestianni poate fi suspendat 10 meciuri și pentru abuz homofob

Ce riscă Prestianni în afara acestei suspendări provizorii, de un meci?

Pedeapsa este aceeași și pentru homofobie ca într-un dosar de rasism. Excludere până la 10 partide.

În timp ce ancheta asupra cazului continuă, UEFA a procedat ca în „scandalul Kudela-Kamara”.

Precedentul la care au asistat Stanciu și Hagi. UEFA a procedat la fel

Pe 18 martie 2021, într-un duel de Europa League, Glasgow Rangers - Slavia Praga 0-2, stoperul oaspeților, Ondrej Kudela, a fost exclus temporar după ce a fost acuzat de rasism de Glen Kamara, mijlocașul lui Rangers. Cehul fiind suspendat ulterior pentru 10 meciuri.

În acea confruntare de la Glasgow, Nicolae Stanciu a fost titular la Slavia. Ianis Hagi, rezervă la Rangers.

UEFA Liga Campionilor suspendare rasism homofobie vinicius gianluca prestianni
