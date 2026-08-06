KuPS - U Craiova 1-1. Pavel Badea (59 de ani), directorul executiv al campioanei, a vorbit despre remiza din turul trei preliminar al Europa League.

Returul este programat pe 13 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

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Oficialul oltenilor s-a declarat nemulțumit de atitudinea arătată de formația lui Filipe Coelho în repriza secundă și a lansat un avertisment pentru meciul retur.

KUPS - U CRAIOVA 1-1 . Pavel Badea: „ Nu-mi explic. Ar trebui să avem grijă”

„Un rezultat încurajator pentru noi, având în vedere că manșa retur se desfășoară la Craiova, cu două reprize diametral opuse.

Dacă în prima repriză am putut spune că am fost cei care am condus jocul, în repriza a doua, sincer, nu mi-a venit să cred că este aceeași echipă. În 20 de minute nu prea am trecut de prea multe ori de centrul terenului.

Nu-mi explic. Este clar că ar trebui să avem grijă în meciul retur, pentru că poate fi o echipă incomodă, această formație din Finlanda care, din punctul meu de vedere, este valoric sub U Craiova.

Dacă până la pauză erau minim două goluri între noi și ei nimeni nu s-ar fi mirat. Însă în repriza a doua au existat multe momente rele în joc, ceea ce este surprinzător”, a declarat Pavel Badea la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Pavel Badea: „Am speranța că vom trata 90 minute cu seriozitate”

Badea s-a arătat optimist în ceea ce privește calificarea în play-off-ul Europa League.

„Sunt optimist că la Craiova vom câștiga. Am speranța că vom trata 90 de minute cu seriozitate. Publicul oltean va fi alături de echipă, sunt sigur că vor fi peste 20.000 de oameni la meci, care vor încuraja frenetic echipa pentru a-și îndeplini obiectivul: calificarea în primăvara europeană.

Calificarea este sinonimă cu participarea, cel puțin, în Conference League. Ceea ce nu este de neluat în seamă.”, a adăugat Badea.

Întrebat ce jucători ar evidenția după jocul din Finlanda, oficialul formației din Bănie a replicat:

„Rus și Bancu. Eu sunt subiectiv tot timpul. Îl văd pe Bancu metronomul echipei. Acum suntem oameni și avem toți favoriți. Eu îl am pe Bancu”.

Învingătoarea va evolua în play-off cu învinsa dintre Ararat-Armenia și Celje (2-1 în tur), în timp ce învinsa va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va da peste câștigătoarea „dublei” dintre Shamrock Rovers și Egnatia (3-1 în tur).

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