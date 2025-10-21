Dennis Man a reușit o „dublă” în meciul lui PSV cu Napoli, scor 6-2.

Inter, echipa lui Cristi Chivu, are maximum de puncte după victoria categorică cu Union Saint Gilloise, scor 4-0.

Toate partidele din UCL sunt LIVE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport.

Ziua de marți din Liga Campionilor a avut o ploaie de goluri. Nu mai puțin de 43 s-au marcat în cele 9 partide.

Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiș al serii, s-a terminat 4-0 în favoarea englezilor. Cristi Chivu și Inter au bifat cel de-al treilea succes consecutiv din Liga Campionilor.

Barcelona - Olympiacos 6-1

Au marcat: Fermin Lopez (7, 39, 76), Yamal (68-penalty), Rashford (74, 79)

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Vlad Dragomir a fost titular și a fost căpitanul ciprioților în partida din Kazakhstan

a fost titular și a fost căpitanul ciprioților în partida din Kazakhstan Românul a marcat în minutul 73, dar golul a fost anulat pe motiv de offside

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel (57), Martinelli (64), Gyokeres (67, 70)

Royale Union SG - Inter 0-4

Au marcat: Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Calhanoglu (53-penalty), Esposito (76)

Leverkusen - PSG 2-7

Au marcat: Garcia (38-penalty, 54)/Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66), Vitinha (90)

Villarreal - Manchester City 0-2

Au marcat: Haaland (17), Silva (40)

PSV - Napoli 6-2

Au marcat : Buongiorno (35-autogol), Saibari (38), Man (54, 80), Pepi (87), Driouech (89)

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Anton (33-autogol), Dadason (90+1)/Nmecha (20, 76), Bensebaini (61-penalty), Silva (87)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 PSG 3 9 2 Inter 3 9 3 Arsenal 3 9 4 Borussia Dortmund 3 7 5 Manchester City 3 7 6 Bayern Munchen 2 6 7 Newcastle 3 6 8 Real Madrid 2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 3 6 10 Qarabag 2 6 11 PSV 3 4 12 Tottenham 2 2 13 Marseille 2 3 14 Club Brugge 2 3 15 Sporting 2 3 16 Frankfurt 2 3 17 Liverpool 2 3 18 Atletico Madrid 3 3 19 Chelsea 2 3 20 Galatasaray 2 3 21 Atalanta 2 3 22 Napoli 3 3 23 Union SG 3 3 24 Juventus 2 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Bodo/Glimt 2 2 26 Pafos 3 2 27 Bayer Leverkusen 3 2 28 Monaco 2 1 29 Slavia Praga 2 1 30 Villarreal 3 1 31 Copenhaga 3 1 32 Olympiacos 3 1 33 Kairat Almaty 3 1 34 Benfica 3 0 35 Athletic Bilbao 2 0 35 Ajax 2 0

