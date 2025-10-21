- Dennis Man a reușit o „dublă” în meciul lui PSV cu Napoli, scor 6-2.
- Inter, echipa lui Cristi Chivu, are maximum de puncte după victoria categorică cu Union Saint Gilloise, scor 4-0.
Ziua de marți din Liga Campionilor a avut o ploaie de goluri. Nu mai puțin de 43 s-au marcat în cele 9 partide.
Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiș al serii, s-a terminat 4-0 în favoarea englezilor. Cristi Chivu și Inter au bifat cel de-al treilea succes consecutiv din Liga Campionilor.
Barcelona - Olympiacos 6-1
- Au marcat: Fermin Lopez (7, 39, 76), Yamal (68-penalty), Rashford (74, 79)
Kairat Almaty - Pafos 0-0
- Vlad Dragomir a fost titular și a fost căpitanul ciprioților în partida din Kazakhstan
- Românul a marcat în minutul 73, dar golul a fost anulat pe motiv de offside
Arsenal - Atletico Madrid 4-0
- Au marcat: Gabriel (57), Martinelli (64), Gyokeres (67, 70)
Royale Union SG - Inter 0-4
- Au marcat: Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Calhanoglu (53-penalty), Esposito (76)
Leverkusen - PSG 2-7
- Au marcat: Garcia (38-penalty, 54)/Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66), Vitinha (90)
Villarreal - Manchester City 0-2
- Au marcat: Haaland (17), Silva (40)
PSV - Napoli 6-2
- Au marcat: Buongiorno (35-autogol), Saibari (38), Man (54, 80), Pepi (87), Driouech (89)
- Dennis Man a fost titular în duelul de pe Phillips Stadion și a reușit o „dublă” în minutele 54 și 80.
FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4
- Au marcat: Anton (33-autogol), Dadason (90+1)/Nmecha (20, 76), Bensebaini (61-penalty), Silva (87)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|PSG
|3
|9
|2
|Inter
|3
|9
|3
|Arsenal
|3
|9
|4
|Borussia Dortmund
|3
|7
|5
|Manchester City
|3
|7
|6
|Bayern Munchen
|2
|6
|7
|Newcastle
|3
|6
|8
|Real Madrid
|2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Barcelona
|3
|6
|10
|Qarabag
|2
|6
|11
|PSV
|3
|4
|12
|Tottenham
|2
|2
|13
|Marseille
|2
|3
|14
|Club Brugge
|2
|3
|15
|Sporting
|2
|3
|16
|Frankfurt
|2
|3
|17
|Liverpool
|2
|3
|18
|Atletico Madrid
|3
|3
|19
|Chelsea
|2
|3
|20
|Galatasaray
|2
|3
|21
|Atalanta
|2
|3
|22
|Napoli
|3
|3
|23
|Union SG
|3
|3
|24
|Juventus
|2
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Bodo/Glimt
|2
|2
|26
|Pafos
|3
|2
|27
|Bayer Leverkusen
|3
|2
|28
|Monaco
|2
|1
|29
|Slavia Praga
|2
|1
|30
|Villarreal
|3
|1
|31
|Copenhaga
|3
|1
|32
|Olympiacos
|3
|1
|33
|Kairat Almaty
|3
|1
|34
|Benfica
|3
|0
|35
|Athletic Bilbao
|2
|0
|35
|Ajax
|2
|0