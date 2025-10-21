„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
Liga Campionilor/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte

alt-text Alexandru Smeu , George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 23:55
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 00:10
  • Dennis Man a reușit o „dublă” în meciul lui PSV cu Napoli, scor 6-2.
  • Inter, echipa lui Cristi Chivu, are maximum de puncte după victoria categorică cu Union Saint Gilloise, scor 4-0.
  • Toate partidele din UCL sunt LIVE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport.

Ziua de marți din Liga Campionilor a avut o ploaie de goluri. Nu mai puțin de 43 s-au marcat în cele 9 partide.

Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiș al serii, s-a terminat 4-0 în favoarea englezilor. Cristi Chivu și Inter au bifat cel de-al treilea succes consecutiv din Liga Campionilor.

Barcelona - Olympiacos 6-1

  • Au marcat: Fermin Lopez (7, 39, 76), Yamal (68-penalty), Rashford (74, 79)

Kairat Almaty - Pafos 0-0

  • Vlad Dragomir a fost titular și a fost căpitanul ciprioților în partida din Kazakhstan
  • Românul a marcat în minutul 73, dar golul a fost anulat pe motiv de offside
Arsenal - Atletico Madrid 4-0

  • Au marcat: Gabriel (57), Martinelli (64), Gyokeres (67, 70)

Royale Union SG - Inter 0-4

  • Au marcat: Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Calhanoglu (53-penalty), Esposito (76)

Leverkusen - PSG 2-7

  • Au marcat: Garcia (38-penalty, 54)/Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66), Vitinha (90)

Villarreal - Manchester City 0-2

  • Au marcat: Haaland (17), Silva (40)

PSV - Napoli 6-2

  • Au marcat: Buongiorno (35-autogol), Saibari (38), Man (54, 80), Pepi (87), Driouech (89)
  • Dennis Man a fost titular în duelul de pe Phillips Stadion și a reușit o „dublă” în minutele 54 și 80.

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

  • Au marcat: Anton (33-autogol), Dadason (90+1)/Nmecha (20, 76), Bensebaini (61-penalty), Silva (87)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG39
2Inter 39
3Arsenal39
4Borussia Dortmund37
5Manchester City37
6Bayern Munchen26
7Newcastle36
8Real Madrid26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona36
10Qarabag26
11PSV34
12Tottenham22
13Marseille23
14Club Brugge23
15Sporting23
16Frankfurt23
17Liverpool23
18Atletico Madrid33
19Chelsea23
20Galatasaray23
21Atalanta23
22Napoli33
23Union SG33
24Juventus22
Zona echipelor eliminate⤵️
25Bodo/Glimt22
26Pafos32
27Bayer Leverkusen32
28Monaco21
29Slavia Praga21
30Villarreal31
31Copenhaga31
32Olympiacos31
33Kairat Almaty31
34Benfica30
35Athletic Bilbao20
35Ajax20

Liga Campionilor PSV Eindhoven arsenal barcelona LIVE Pafos
