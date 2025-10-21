Dinamo - Rapid 0-2. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a ținut un discurs motivațional în vestiar înainte de derby-ul etapei #13 din Liga 1.

Rapid s-a impus în fața lui Dinamo cu scorul de 2-0. Eddy Gnahore și-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 59, iar golul al doilea al formației antrenate de Costel Gâlcă a fost reușit de Cristi Manea în minutul 74.

Alex Dobre a ținut un discurs motivațional în vestiar

Înainte de începerea partidei de duminică de pe Arena Națională, Alex Dobre, căpitanul Rapidului, le-a vorbit colegilor săi despre importanța meciului cu Dinamo.

Acesta a precizat și cât de important este ca ei să se dedice pe teren, lucru care s-a și văzut, giuleștenii obținând victoria în fața celor 34.700 de spectatori.

„Băieți, un derby cu o semnificație aparte. Unde picioarele nu ajung, ajunge inima. Jucați pentru ce iubiți mai mult: pentru familia voastră, copiii voștri, pentru voi și pentru visul vostru și nu uitați că atunci când un individ câștigă un meci, echipa câștigă un campionat.

Luptați unul pentru celălalt, ne întoarcem aici fericiți, bucuroși, sărbătorim împreună și mergem acasă fericiți!

De la prima minge, de la primul contact, așa trebuie să ne simtă că suntem prezenți aici. Am cea mai mare încredere în voi că în seara aceasta, împreună, cu toții, îi reprezentăm pe cei din tribună.

Trei, doi, unu, Hai Rapid!”, le-a spus Alex Dobre colegilor săi.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2

Reacția fanilor Rapidului

După ce au văzut discursul lui Dobre din vestiar, fanii Rapidului și-au exprimat mulțumirea și încrederea față de căpitanul echipei.

Câteva din comentariile fanilor:

„Bravo, bă! Ascult și se zbârlește pielea pe mine! ”

” „Cam cel mai bun căpitan pe care l-am putea avea”

„Se vede că spune din suflet . Zici că s-a născut ca să fie rapidist !”

„Așa vorbește un căpitan! Respect, Dobre! "

” „Bravo, Dobre. Asta e atitudinea pe care o vrem la fiecare meci, alături de voi și acasă și în deplasare!!!Hai RAPID !!!”

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 2 în campionat, la egalitate cu liderul FC Botoșani, fiecare având câte 28 de puncte acumulate după 13 etape.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

