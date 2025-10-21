„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Edi Iordănescu. Foto: IMAGO
„Își dorește să plece" Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 18:05
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 18:05
  • Daniel Stanciu (51 de ani), directorul de imagine al lui FC Argeș, a venit cu noi detalii despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani) la Legia Varșovia.

La o zi după înfrângerea de duminică suferită de Legia cu Zaglebie Lubin, scor 1-3, fostul selecționer al României și-ar fi manifestat dorința de a pleca de la echipa poloneză.

Daniel Stanciu, despre situația lui Iordănescu: „O să aibă o rundă de discuții”

Conducătorii Legiei Varșovia ar fi respins imediat cererea românului de a pleca, pentru că o astfel de schimbare nu ar fi fost potrivită în acest moment.

Cu toate acestea, Daniel Stanciu, un apropiat al fostului selecționer, a dezvăluit că în decursul zilei de marți vor exista niște discuții între Edi Iordănescu și Legia Varșovia privind plecarea sa.

„Legia are presiunea rezultatului imediat. E clar că e al cincilea sezon consecutiv în care Legia nu câștigă campionatul.

El și-a asumat, știa unde se duce, au fost niște promisiuni, nu au fost respectate, altele urmează să se îndeplinească, dar așa e în fotbal. O să mai aibă azi o rundă de discuții”, a declarat Daniel Stanciu, conform iamsport.ro.

Întrebat despre șansele lui Iordănescu de a rămâne în Polonia, oficialul argeșenilor a spus:

Sunt 50-50 (n.r. - șanse). El își dorește să plece, problema e că poimâine are meci cu Șahtior. Mâine dimineață trebuie să plece la Cracovia, iar duminică are meci important cu Lech Poznan, fosta campioană, împotriva căreia au câștigat Supercupa”.

Legia Varșovia, rezultate sub așteptări cu Edi pe bancă

Românul a ajuns la Legia în această vară, după ce a petrecut o perioadă de un an fără să antreneze.

Cu toate că a calificat echipa în faza principală a Conference League, rezultatele nu sunt de partea sa. După 11 meciuri disputate în campionat, Legia se clasează pe locul 9, cu 15 puncte acumulate, la 9 lungimi de liderul Jagiellonia.

Rezultatele Legiei din ultimele 5 meciuri:

  • Legia Varșovia - Jagiellonia 0-0
  • Legia Varșovia - Pogon Szczecin 1-0
  • Legia Varșovia - Samsunspor 0-1
  • Gornik Zabrze - Legia Varșovia 3-1
  • Zaglebie Lubin - Legia Varșovia 3-1

Pentru echipa lui Edi Iordănescu urmează meciul cu Șahtior de joi, de la ora 19:45, din cadrul rundei 2 din Conference League.

21
de meciuri a antrenat-o Edi Iordănescu până acum pe Legia Varșovia

CONTRACT Legia Varsovia Daniel Stanciu Edi Iordanescu
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

