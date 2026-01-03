Chelsea, ca FCSB? Enzo Maresca a ales să demisioneze, deranjat de ce se întâmpla la clubul londonez +15 foto
Chelsea, ca FCSB? Enzo Maresca a ales să demisioneze, deranjat de ce se întâmpla la clubul londonez

03.01.2026, ora 14:45
03.01.2026, ora 14:47
  • Enzo Maresca (45 de ani) s-a despărțit de Cheslea chiar în prima zi din 2026.
  • Acum, au apărut mai multe informații despre neînțelegerile dintre tehnician și club, iar acesta ar fi demisionat din cauza intervenției conducerii în deciziile sale.

Chiar dacă existau tensiuni între oficialii lui Chelsea și Maresca, o despărțire era așteptată mai târziu în acest an, însă anunțul a venit chiar în primele ore ale zilei de 1 ianuarie.

Enzo Maresca ar fi demisionat din cauza interferențelor venite din partea conducerii lui Chelsea

Deși a fost considerată o demitere, situația ar fi stat, de fapt, altfel la Chelsea. Maresca a fost de acord să demisioneze, iar agentul său, Jorge Mendes, a pregătit totul chiar în ultima zi a anului 2025, după egalul de marți cu Bournemouth, scor 2-2.

Decizia antrenorului italian ar fi venit din cauza unor intervenții ale conducerii în deciziile sale legate de alcătuirea primului „11” sau de schimbările pe care le face, similar cu ceea ce face Gigi Becali la FCSB.

Maresca ar fi fost de acord inclusiv să renunțe la anumite compensații din partea lui Chelsea, chiar dacă contractul său expira abia în 2029, informează givemesport.com.

Cum se apără Chelsea? Clubul susține că intervențiile la nivelul echipei ar fi venit strict din partea staff-ului medical, în cazul jucătorilor accidentați sau reveniți recent după o accidentare, politică cu care clubul londonez este de acord.

Astfel, conducerea neagă că astfel de interferențe au venit din partea consiliului de administrație.

Antrenorul lui Strasbourg, posibilul înlocuitor al lui Enzo Maresca

Antrenorul de la Strasbourg, Liam Rosenior, ar fi principalul candidat pentru preluarea clubului londonez, scrie marca.com.

Clubul Strasbourg este condus tot de BlueCo, grup care se află și la conducerea lui Chelsea.

Printre alte nume vehiculate pentru postul de antrenor se numără Andoni Iraola, Cesc Fabregas sau Xavi Hernandez, Oliver Glasner și Roberto De Zerbi.

Cât despre viitorul lui Maresca, se ia în calcul o posibilă mutare la Manchester City, la vară, în locul lui Pep Guardiola. Totodată, Juventus s-a interesat de serviciile tehnicianului italian.

