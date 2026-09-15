Ce se întâmplă cu Pep Guardiola Agentul antrenorului a dezvăluit decizia radicală luată de catalan

- Josep Maria Orobitg, impresarul lui Pep Guardiola, a spus ce va face tehnicianul spaniol timp de un an.
- Catalanul în vârstă de 55 de ani s-a despărțit în primăvară de Manchester City după un deceniu.
Zece ani a rămas Pep Guardiola la Manchester City. A cucerit 20 de trofee, inclusiv Champions League, în 2023, 1-0 în finală cu Inter Milano.
Guardiola a refuzat toate ofertele în această vară
Zece ani în care au fost și multe momente tensionate. Unul dintre ele, când a urlat la jucătorii săi: „Vă omor, la naiba cu voi!”.
În primăvară, antrenorul catalan s-a oprit, părăsind „Etihad Stadium”, dar mulți au crezut că ibericul își va continua cariera în altă parte.
Mai ales când a negociat cu federația italiană pentru postul de selecționer.
A refuzat însă propunerea peninsularilor, înainte de a respinge și alte oferte. Nu a acceptat niciuna și nu va prelua un proiect în cursul stagiunii.
Impresarul lui Guardiola: „Pep nu va antrena nicio echipă de club și nicio națională”
Agentul tehnicianului spaniol, Josep Maria Orobitg, a vorbit pentru cotidianul AS despre viitorul apropiat al lui Guardiola.
A spus clar: „Pep nu va antrena nicio echipă de club și nicio națională în acest sezon”.
Impresarul a confirmat astfel anul sabatic al antrenorului, al doilea în carieră.
Guardiola: „Sunt epuizat”
În 2012, după numai patru ani și 14 trofee pe banca Barcelonei, Guardiola a vrut să ia o pauză.
A revenit în vara lui 2013, semnând cu Bayern. A plecat în 2016 la Manchester City și acolo s-a stabilit zece ani.
„Sunt epuizat”, a spus catalanul pentru a explica noul an sabatic.