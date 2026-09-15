Ce se întâmplă cu Pep Guardiola Agentul antrenorului a dezvăluit decizia radicală luată de catalan
Pep Guardiola a antrenat-o pe Manchester City între 2016 și 2026. Foto: Imago
Campionate

Ce se întâmplă cu Pep Guardiola Agentul antrenorului a dezvăluit decizia radicală luată de catalan

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 16:55
  • Josep Maria Orobitg, impresarul lui Pep Guardiola, a spus ce va face tehnicianul spaniol timp de un an. 
  • Catalanul în vârstă de 55 de ani s-a despărțit în primăvară de Manchester City după un deceniu. 
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Zece ani a rămas Pep Guardiola la Manchester City. A cucerit 20 de trofee, inclusiv Champions League, în 2023, 1-0 în finală cu Inter Milano.

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Guardiola a refuzat toate ofertele în această vară

Zece ani în care au fost și multe momente tensionate. Unul dintre ele, când a urlat la jucătorii săi: „Vă omor, la naiba cu voi!”.

În primăvară, antrenorul catalan s-a oprit, părăsind „Etihad Stadium”, dar mulți au crezut că ibericul își va continua cariera în altă parte.

Pep a rămas 593 de meciuri pe banca lui City. Foto: Imago Pep a rămas 593 de meciuri pe banca lui City. Foto: Imago
Pep a rămas 593 de meciuri pe banca lui City. Foto: Imago

Mai ales când a negociat cu federația italiană pentru postul de selecționer.

A refuzat însă propunerea peninsularilor, înainte de a respinge și alte oferte. Nu a acceptat niciuna și nu va prelua un proiect în cursul stagiunii.

1.001 meciuri
are Pep Guardiola ca antrenor în toate competițiile cu Barcelona, Bayern și City

Impresarul lui Guardiola: „Pep nu va antrena nicio echipă de club și nicio națională”

Agentul tehnicianului spaniol, Josep Maria Orobitg, a vorbit pentru cotidianul AS despre viitorul apropiat al lui Guardiola.

A spus clar: „Pep nu va antrena nicio echipă de club și nicio națională în acest sezon”.

Impresarul a confirmat astfel anul sabatic al antrenorului, al doilea în carieră.

41 de trofee
a cucerit Pep Guardiola în cariera de antrenor: 14 cu Barcelona, 7 cu Bayern, 20 cu Manchester City. Al doilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49)

Guardiola: „Sunt epuizat”

În 2012, după numai patru ani și 14 trofee pe banca Barcelonei, Guardiola a vrut să ia o pauză.

A revenit în vara lui 2013, semnând cu Bayern. A plecat în 2016 la Manchester City și acolo s-a stabilit zece ani.

„Sunt epuizat”, a spus catalanul pentru a explica noul an sabatic.

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