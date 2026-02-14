Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?”

- Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
- Dialogul dintre tehnicianul spaniol și jurnalist, mai jos în articol.
Manchester City și Salford (echipă din liga a patra) se vor întâlni, astăzi, de la ora 17:00, în șaisprezecimile Cupei Angliei. Partida poate fi urmărită pe platforma Voyo.
Pep Guardiola: „Vrei să fii antrenorul meu secund?”
La conferința premergătoare meciului dintre Manchester City și Salford, Umir Irfan, reporter al BBC, l-a surprins într-un mod plăcut pe Pep Guardiola.
Acesta a adus în discuție un articol scris de Guardiola în 2006, despre provocările cu care s-a confruntat echipa națională a Spaniei împotriva Tunisiei, în grupa H a Cupei Mondiale din acel an (3-1 în favoarea spaniolilor), conform tribuna.com.
Reporterul a făcut o comparație între modul cum Spania a jucat atunci cu trei atacanți (n.r. - Fernando Torres, David Villa și Luis Garcia) și tactica similară pe care Guardiola o folosește acum, la Manchester City.
Pep Guardiola a ascultat cu mare atenție ce a spus Umir Irfan, fiind vizibil surprins de cuvintele acestuia, și la final i-a făcut o propunere inedită:
„Vrei să fii antrenorul meu secund? La naiba, ești genial, ești top!”, a spus râzând antrenorul lui City.
Răspunsul reporterului nu a întârziat să apară: „Adu-mă în echipă, Pep. Ești cea mai mare sursă de inspirație pentru mine să intru în fotbal”.
Pep Guardiola: „Mă adaptez la calitatea jucătorilor”
Întrebat, totuși, cum se descurcă să antreneze jucători precum Semenyo, Cherky, Doku și Foden, cu fluiditate între ei, fără să aglomereze terenul, Guardiola a răspuns:
„Mă adaptez la calitatea jucătorilor pe care îi avem. În acest moment, avem doar o singură extremă adevărată, pe Antoine (n.r. - Semenyo), și am adaptat sistemul pentru a-i face pe jucători să se simtă confortabil. Atât.
Ideea este destul de similară în ceea ce privește construcția jocului sau pressingul avansat, am spus-o de multe ori, dar dacă nu am extreme adecvate, nu joc cu extreme. Joc cu alt jucător, pentru a-i face pe toți să se simtă confortabil. Nimic mai mult de atât”, a spus antrenorul lui City.
- În Premier League, Manchester City ocupă poziția secundă, cu 53 de puncte acumulate după 26 de etape. Lider este Arsenal, care are 57 de puncte.