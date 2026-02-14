Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui  Manchester City:  „Vrei să fii secundul meu?” +6 foto
Pep Guardiola
Campionate

Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 14:44
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 14:46
  • Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
  • Dialogul dintre tehnicianul spaniol și jurnalist, mai jos în articol.

Manchester City și Salford (echipă din liga a patra) se vor întâlni, astăzi, de la ora 17:00, în șaisprezecimile Cupei Angliei. Partida poate fi urmărită pe platforma Voyo.

„Am față de prezicător?”  Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor
Citește și
„Am față de prezicător?” Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor
Citește mai mult
„Am față de prezicător?”  Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor

Pep Guardiola: „Vrei să fii antrenorul meu secund?”

La conferința premergătoare meciului dintre Manchester City și Salford, Umir Irfan, reporter al BBC, l-a surprins într-un mod plăcut pe Pep Guardiola.

Acesta a adus în discuție un articol scris de Guardiola în 2006, despre provocările cu care s-a confruntat echipa națională a Spaniei împotriva Tunisiei, în grupa H a Cupei Mondiale din acel an (3-1 în favoarea spaniolilor), conform tribuna.com.

Reporterul a făcut o comparație între modul cum Spania a jucat atunci cu trei atacanți (n.r. - Fernando Torres, David Villa și Luis Garcia) și tactica similară pe care Guardiola o folosește acum, la Manchester City.

Pep Guardiola a ascultat cu mare atenție ce a spus Umir Irfan, fiind vizibil surprins de cuvintele acestuia, și la final i-a făcut o propunere inedită:

Vrei să fii antrenorul meu secund? La naiba, ești genial, ești top!”, a spus râzând antrenorul lui City.

Răspunsul reporterului nu a întârziat să apară: „Adu-mă în echipă, Pep. Ești cea mai mare sursă de inspirație pentru mine să intru în fotbal”.

Pep Guardiola: „Mă adaptez la calitatea jucătorilor”

Întrebat, totuși, cum se descurcă să antreneze jucători precum Semenyo, Cherky, Doku și Foden, cu fluiditate între ei, fără să aglomereze terenul, Guardiola a răspuns:

„Mă adaptez la calitatea jucătorilor pe care îi avem. În acest moment, avem doar o singură extremă adevărată, pe Antoine (n.r. - Semenyo), și am adaptat sistemul pentru a-i face pe jucători să se simtă confortabil. Atât.

Ideea este destul de similară în ceea ce privește construcția jocului sau pressingul avansat, am spus-o de multe ori, dar dacă nu am extreme adecvate, nu joc cu extreme. Joc cu alt jucător, pentru a-i face pe toți să se simtă confortabil. Nimic mai mult de atât”, a spus antrenorul lui City.

  • În Premier League, Manchester City ocupă poziția secundă, cu 53 de puncte acumulate după 26 de etape. Lider este Arsenal, care are 57 de puncte.
Pep Guardiola (foto: IMAGO)
Pep Guardiola (foto: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Pep Guardiola (foto: IMAGO) Phil Foden (foto: IMAGO) Jack Grealish (foto: IMAGO) Pep Guardiola (foto: IMAGO) Pep Guardiola si Phil Foden (foto: IMAGO)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
Superliga
14:15
Lobonț, aproape de revenire Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
Citește mai mult
Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
„Am față de prezicător?”  Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor
Nationala
13:45
„Am față de prezicător?” Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor
Citește mai mult
„Am față de prezicător?”  Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
Manchester City cupa angliei pep guardiola salford
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share