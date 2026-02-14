Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?”

Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.

Dialogul dintre tehnicianul spaniol și jurnalist, mai jos în articol.

Manchester City și Salford (echipă din liga a patra) se vor întâlni, astăzi, de la ora 17:00, în șaisprezecimile Cupei Angliei. Partida poate fi urmărită pe platforma Voyo.

Pep Guardiola: „Vrei să fii antrenorul meu secund?”

La conferința premergătoare meciului dintre Manchester City și Salford, Umir Irfan, reporter al BBC, l-a surprins într-un mod plăcut pe Pep Guardiola.

Acesta a adus în discuție un articol scris de Guardiola în 2006, despre provocările cu care s-a confruntat echipa națională a Spaniei împotriva Tunisiei, în grupa H a Cupei Mondiale din acel an (3-1 în favoarea spaniolilor), conform tribuna.com.

Reporterul a făcut o comparație între modul cum Spania a jucat atunci cu trei atacanți (n.r. - Fernando Torres, David Villa și Luis Garcia) și tactica similară pe care Guardiola o folosește acum, la Manchester City.

Pep Guardiola a ascultat cu mare atenție ce a spus Umir Irfan, fiind vizibil surprins de cuvintele acestuia, și la final i-a făcut o propunere inedită:

„ Vrei să fii antrenorul meu secund? La naiba, ești genial, ești top! ”, a spus râzând antrenorul lui City.

Răspunsul reporterului nu a întârziat să apară: „Adu-mă în echipă, Pep. Ești cea mai mare sursă de inspirație pentru mine să intru în fotbal”.

Pep Guardiola: „Mă adaptez la calitatea jucătorilor”

Întrebat, totuși, cum se descurcă să antreneze jucători precum Semenyo, Cherky, Doku și Foden, cu fluiditate între ei, fără să aglomereze terenul, Guardiola a răspuns:

„Mă adaptez la calitatea jucătorilor pe care îi avem. În acest moment, avem doar o singură extremă adevărată, pe Antoine (n.r. - Semenyo), și am adaptat sistemul pentru a-i face pe jucători să se simtă confortabil. Atât.

Ideea este destul de similară în ceea ce privește construcția jocului sau pressingul avansat, am spus-o de multe ori, dar dacă nu am extreme adecvate, nu joc cu extreme. Joc cu alt jucător, pentru a-i face pe toți să se simtă confortabil. Nimic mai mult de atât”, a spus antrenorul lui City.

În Premier League, Manchester City ocupă poziția secundă, cu 53 de puncte acumulate după 26 de etape. Lider este Arsenal, care are 57 de puncte.

