„Am față de prezicător?" Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor
Mihai Stoichiță
Nationala

„Am față de prezicător?" Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor

George Neagu
Publicat: 14.02.2026, ora 13:45
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a fost chestionat cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
  • Oficialul a vorbit și despre adversarii „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. GOLAZO.ro a relatat la începutul lunii că surse medicale autorizate descriau starea de sănătate a selecționerului drept „îngrijorătoare”, „complexă” și „gravă”.

Tehnicianul a fost externat și se pregătește să plece la Bruxelles pentru a obține o a doua opinie medicală, de la un specialist de renume mondial.

Mihai Stoichiță, despre viitorul lui Mircea Lucescu: „Am față de prezicător?”

Mihai Stoichiță a revenit din Belgia, acolo unde a participat la tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor.

Întrebat dacă Mircea Lucescu va sta pe banca României și în meciurile din Liga Națiunilor, care vor avea loc în perioada 25 septembrie - 17 noiembrie, oficialul FRF a răspuns:

„Am față de prezicător? Mai întâi să vedem ce se întâmplă cu domnul Lucescu, controlul pe care-l are și apoi să vedem ce hotărâri se iau. Și aseară (n.r. - vineri) am vorbit cu el”, a declarat Mihai Stoichiță, conform prosport.ro.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a declarat că până pe 20 februarie urmează să se ia o decizie cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei.

Am agreat împreună că, până pe 20 februarie, să putem lua o decizie fermă și să prioritizăm starea de sănătate a domnului Lucescu și să putem fi siguri că avem un selecționer care e în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri extrem de importante pentru naționala României”, a spus Răzvan Burleanu.

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoichiță, despre adversarele din Liga Națiunilor: „N-avem ce face”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit și despre tragerea la sorți din Liga Națiunilor, în urma căreia România a picat în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

„Am promovat (n.r. - în Liga B), era imposibil să găsești echipe care să nu reprezinte ceva în fotbal. Dacă stau bine să mă gândesc, Suedia, Polonia și Bosnia sunt trei echipe cu care putem să ne luăm revanșa.

Putem să demonstrăm că suntem o echipă mai puternică decât ei. Să joci patru meciuri într-o fereastră mi se pare mult, foarte mult, dar regulile sunt făcute la alt nivel și trebuie să le respectăm, n-avem ce face”.

După ce România a picat într-o grupă de foc alături de Polonia, Bosnia și Suedia, FRF a anunțat când se vor disputa meciurile:

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Locul 1 din fiecare grupă promovează direct în Liga A, locul 2 merge la barajul pentru promovare cu locul 3 din Liga A, locul 3 merge la barajul pentru menținere cu locul 2 din grupa C, în timp ce locul 4 retrogradează direct. Barajele vor avea loc în martie 2027.

Competiția e decisivă pentru stabilirea urnelor din preliminariile pentru Euro 2028.

Calendarul Ligii Națiunilor

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026
  • Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026
  • Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026
  • Sferturi de finală: 25-30 martie 2027
  • Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027
  • Faza finală: 9-13 iunie 2027

echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu Mihai Stoichita liga natiunilor
