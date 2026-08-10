Pep Guardiola (55 de ani) a numit jucătorul pe care regretă că nu l-a avut sub comandă sa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul spaniol s-a despărțit în această vară de Manchester City, după 10 ani petrecuți pe banca „cetățenilor”.

Pep Guardiola regretă că nu l-a antrenat pe Neymar

De-a lungul carierei sale, Guardiola a avut numeroși jucători cu nume sub comanda sa însă a dezvăluit că și-ar fi dorit cu orice preț să-l antreneze și pe Neymar.

Starul brazilian a fost transferat de Barcelona în vara anului 2013, imediat după despărțirea lui Guardiola de catalani și plecarea sa la Bayern Munchen.

„Întotdeauna, întotdeauna, mi-ar fi plăcut să-l antrenez pe Neymar ca manager. Este unul dintre… nu regretele mele, pentru că nu s-ar fi putut întâmpla, dar cred că eleganța lui, frumusețea mișcărilor sale în perioada de glorie… Cred că la Barcelona, alături de Luis Suarez și Messi, a fost...

Interviewer: “Who is one player you wish you had coached in your career?”



Pep Guardiola: “I always say Neymar in his prime. The beauty of his movement, his grace—and he was an exceptional competitor.” 🐐🇧🇷 pic.twitter.com/EOfDJ0b4tg — carter🌚 (@carter8f) August 9, 2026

Din păcate, l-am înfruntat când eram la Bayern Munchen, erau de neoprit. Dar știu că e și accidentat, nu știu. Cred că tricoul galben al Braziliei e dificil, e un tricou dificil pentru jucători. Istoria.

Istoria e dificilă, e dificilă, și când îl porți, spui bine, iar fanii brazilieni nu iartă nici ei. O, Doamne, și toți acei jucători uimitori care au fost acolo, deci nu e ușor. Romaria, Rivaldo și alții...”, a spus Pep Guardiola, citat de mondo.rs.

Neymar a evoluat pentru Barcelona până în vara lui 2017, când era transferat de PSG pentru o sumă record de 222 de milioane de euro.

Ulterior, brazilianul a mai evoluat pentru Al Hilal (2023 - 2025), iar acum este legitimat la Santos.

Citește și

Liga Campionilor 20:29 Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului Citește mai mult Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport