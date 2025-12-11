- Real Madrid - Manchester City 1-2. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Rodrygo (24 de ani).
- Fotbalistul brazilian a marcat primul gol după mai bine de nouă luni.
Real Madrid a deschis scorul prin reușita lui Rodrygo, însă „cetățenii” au întors scorul.
La finalul partidei de pe Santiago Bernabeu, Pep Guardiola l-a remarcat pe Rodrygo și l-a lăudat fără rezerve:
„Rodrygo… cât de bun este! Băiatul ăsta e un jucător de un alt nivel. Mă bucur că a revenit după accidentare. Este foarte, foarte bun!”, a spus antrenorul celor de la Manchester City, potrivit mundodeportivo.com.
Brazilianul traversează o perioadă dificilă. Fotbalistul a fost măcinat de accidentări în sezonul precedent, iar acesta nu și-a mai regăsit forma pe care o căpătase înaintea problemelor medicale.
În meciul cu Manchester City, Rodygo a marcat primul gol după 32 de meciuri.
Golul marcat de Rodrygo în Real Madrid - Manchester City 1-2
În minutul 28 al partidei, Rodrygo, aflat în flancul drept, a primit o pasă de la Jude Bellingham și s-a lansat într-un sprint.
Brazilianul a trecut de Nico O'Reilly, a intrat în careu și a șutat, pe jos, la colțul lung al porții, reușind să-l învingă pe Gianluigi Donnarumma.
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|6
|18
|2
|Bayern
|6
|15
|3
|PSG
|6
|13
|4
|Manchester City
|6
|13
|5
|Atalanta
|6
|13
|6
|Inter
|6
|12
|7
|Real Madrid
|6
|12
|8
|Atletico Madrid
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Liverpool
|6
|12
|10
|Dortmund
|6
|11
|11
|Tottenham
|6
|11
|12
|Newcastle
|6
|10
|13
|Chelsea
|6
|10
|14
|Sporting
|6
|10
|15
|Barcelona
|6
|10
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Juventus
|6
|9
|18
|Galatasaray
|6
|9
|19
|Monaco
|6
|9
|20
|Leverkusen
|6
|8
|21
|PSV
|6
|8
|22
|Qarabag
|6
|7
|23
|Napoli
|6
|7
|24
|Copenhaga
|6
|7
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Benfica
|6
|6
|26
|Pafos
|6
|6
|27
|Union SG
|6
|6
|28
|Athletic Bilbao
|6
|5
|29
|Olympiacos
|6
|5
|30
|Frankfurt
|6
|4
|31
|Club Brugge
|6
|4
|32
|Bodo/Glimt
|6
|3
|33
|Slavia Praga
|6
|3
|34
|Ajax
|6
|3
|35
|Villarreal
|6
|1
|36.
|Kairat
|6
|1