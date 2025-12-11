„Cât de bun este!” Pep Guardiola a lăudat fără rezerve un jucător de la Real Madrid: „E la un alt nivel”
Pep Guardiola FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

„Cât de bun este!” Pep Guardiola a lăudat fără rezerve un jucător de la Real Madrid: „E la un alt nivel”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 13:33
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 14:38
  • Real Madrid - Manchester City 1-2. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Rodrygo (24 de ani).
  • Fotbalistul brazilian a marcat primul gol după mai bine de nouă luni.

Real Madrid a deschis scorul prin reușita lui Rodrygo, însă „cetățenii” au întors scorul.

Real Madrid - Manchester City 1-2. Pep Guardiola l-a lăudat pe Rodrygo: „E la un alt nivel”

La finalul partidei de pe Santiago Bernabeu, Pep Guardiola l-a remarcat pe Rodrygo și l-a lăudat fără rezerve:

„Rodrygo… cât de bun este! Băiatul ăsta e un jucător de un alt nivel. Mă bucur că a revenit după accidentare. Este foarte, foarte bun!”, a spus antrenorul celor de la Manchester City, potrivit mundodeportivo.com.

Brazilianul traversează o perioadă dificilă. Fotbalistul a fost măcinat de accidentări în sezonul precedent, iar acesta nu și-a mai regăsit forma pe care o căpătase înaintea problemelor medicale.

În meciul cu Manchester City, Rodygo a marcat primul gol după 32 de meciuri.

Rodrygo FOTO Imago Rodrygo FOTO Imago
Rodrygo FOTO Imago
285 de zile
au trecut de la ultima reușită a lui Rodrygo

Golul marcat de Rodrygo în Real Madrid - Manchester City 1-2

În minutul 28 al partidei, Rodrygo, aflat în flancul drept, a primit o pasă de la Jude Bellingham și s-a lansat într-un sprint.

Brazilianul a trecut de Nico O'Reilly, a intrat în careu și a șutat, pe jos, la colțul lung al porții, reușind să-l învingă pe Gianluigi Donnarumma.

8,1
este nota primită de Rodrygo pentru prestația din Real Madrid - Manchester City 1-2, conform Sofascore

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal618
2Bayern615
3PSG613
4Manchester City613
5Atalanta613
6Inter612
7Real Madrid612
8Atletico Madrid612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Liverpool612
10Dortmund611
11Tottenham611
12Newcastle610
13Chelsea610
14Sporting610
15Barcelona610
16Marseille69
17Juventus69
18Galatasaray69
19Monaco69
20Leverkusen68
21PSV68
22Qarabag67
23Napoli67
24Copenhaga67
Zona echipelor eliminate⤵️
25Benfica66
26Pafos66
27Union SG66
28Athletic Bilbao65
29Olympiacos65
30Frankfurt64
31Club Brugge64
32Bodo/Glimt63
33Slavia Praga63
34Ajax63
35Villarreal61
36.Kairat61

Real Madrid Liga Campionilor Manchester City pep guardiola rodrygo
