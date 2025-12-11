Real Madrid - Manchester City 1-2. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Rodrygo (24 de ani).

Fotbalistul brazilian a marcat primul gol după mai bine de nouă luni.

Real Madrid a deschis scorul prin reușita lui Rodrygo, însă „cetățenii” au întors scorul.

Real Madrid - Manchester City 1-2 . Pep Guardiola l-a lăudat pe Rodrygo: „E la un alt nivel”

La finalul partidei de pe Santiago Bernabeu, Pep Guardiola l-a remarcat pe Rodrygo și l-a lăudat fără rezerve:

„Rodrygo… cât de bun este! Băiatul ăsta e un jucător de un alt nivel. Mă bucur că a revenit după accidentare. Este foarte, foarte bun!”, a spus antrenorul celor de la Manchester City, potrivit mundodeportivo.com.

Brazilianul traversează o perioadă dificilă. Fotbalistul a fost măcinat de accidentări în sezonul precedent, iar acesta nu și-a mai regăsit forma pe care o căpătase înaintea problemelor medicale.

În meciul cu Manchester City, Rodygo a marcat primul gol după 32 de meciuri.

Rodrygo FOTO Imago

285 de zile au trecut de la ultima reușită a lui Rodrygo

Golul marcat de Rodrygo în Real Madrid - Manchester City 1-2

În minutul 28 al partidei, Rodrygo, aflat în flancul drept, a primit o pasă de la Jude Bellingham și s-a lansat într-un sprint.

Brazilianul a trecut de Nico O'Reilly, a intrat în careu și a șutat, pe jos, la colțul lung al porții, reușind să-l învingă pe Gianluigi Donnarumma.

8,1 este nota primită de Rodrygo pentru prestația din Real Madrid - Manchester City 1-2, conform Sofascore

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 6 18 2 Bayern 6 15 3 PSG 6 13 4 Manchester City 6 13 5 Atalanta 6 13 6 Inter 6 12 7 Real Madrid 6 12 8 Atletico Madrid 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Liverpool 6 12 10 Dortmund 6 11 11 Tottenham 6 11 12 Newcastle 6 10 13 Chelsea 6 10 14 Sporting 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Monaco 6 9 20 Leverkusen 6 8 21 PSV 6 8 22 Qarabag 6 7 23 Napoli 6 7 24 Copenhaga 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Benfica 6 6 26 Pafos 6 6 27 Union SG 6 6 28 Athletic Bilbao 6 5 29 Olympiacos 6 5 30 Frankfurt 6 4 31 Club Brugge 6 4 32 Bodo/Glimt 6 3 33 Slavia Praga 6 3 34 Ajax 6 3 35 Villarreal 6 1 36. Kairat 6 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport