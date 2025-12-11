„Nu e vorba despre mine”  Xabi Alonso nu se gândește la demisie, după 1-2 cu City: „Nu regretăm nimic” » Ce spune despre huiduielile fanilor

Real Madrid - Manchester City 1-2. Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul „galacticilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în runda #6 din Liga Campionilor.

Rodrygo a deschis scorul în duelul de pe „Santiago Bernabeu” în minutul 28. Manchester City a răspuns rapid și a egalat în minutul 35 prin O'Reilly, după o respingere greșită a lui Courtois.

Erling Haaland a marcat și el pentru „cetățeni”, în minutul 43, din penalty.

Real Madrid - Manchester City 1-2 . Xabi Alonso: „Sunt concentrat pe următorul meci”

Antrenorul lui Real Madrid a declarat că nu are nimic de reproșat jucătorilor după eșecul suferit în fața echipei pregătite de Pep Guardiola. Xabi Alonso a mai precizat că se gândește deja la următorul meci.

„Sunt concentrat pe următorul meci. Important aici este Real Madrid. Este echipa, jucătorii și modul în care îi pot ajuta. Nu este vorba despre mine”, a declarat Xabi Alonso, conform managingmadrid.com.

În ceea ce privește jocul echipei sale, Xabi Alonso a precizat:

„Nu regretăm nimic. Am încercat până la final, am început bine și am preluat conducerea… dar sunt momente în care orice lovitură doare mai mult, și așa a fost. În 10 minute, cu un corner și un penalty, ei au preluat conducerea, când meciul era serios, competitiv.

Dar am cedat, nu am controlat bine acele situații și apoi echipa a încercat. În bine sau în rău, dar am încercat până la final. Am avut ocazii, ne-a lipsit finețea necesară pentru a marca un gol… dar nu am nimic de reproșat nimănui”.

Xabi Alonso, despre golul egalizator al lui City: „Asta le-a permis să revină”

În minutul 35, la scorul de 1-0 pentru Real Madrid, Manchester City a beneficiat de un corner pe partea stângă.

Thibaut Courtois a apărat mingea lovită cu capul de Josko Gvardiol, fundașul clubului englez, dar a respins-o greșit în careul de 6 metri.

Acolo s-a aflat Nico O'Reilly, care a trimis mingea în poartă și a restabilit egalitatea pe „Santiago Bernabeu”.

Xabi Alonso consideră că numeroasele accidentări din defensiva Realului i-a permis lui Manchester City să profite de slăbiciunile echipei și să egaleze.

„Când te afli într-o situație delicată, nu numai din punct de vedere al jocului, ci și din punct de vedere al situației în care ne aflăm, cu accidentările cu care ne confruntăm în acest moment… te simți puțin mai puțin solid. Și asta le-a permis să revină prea repede.

În astfel de meciuri, trebuie să primești foarte puține goluri, și noi am făcut asta, dar a fost suficient pentru ca ei să întoarcă rezultatul. Și apoi… când lucrurile nu merg cum vrei, ai șanse, unele în repriza a doua, să înscrii, dar nu am reușit”, a mai precizat antrenorul „galacticilor”.

Xabi Alonso a vorbit și despre huiduielile fanilor de la finalul meciului.

„Au fost momente cu tot felul de reacții; au fost și momente în care ne-au aplaudat și ne-au încurajat până la final. Am încercat. Și, evident, nu suntem mulțumiți de parcursul nostru, dar nu am nimic de reproșat nimănui. Și niciodată fanilor, pentru că ei au văzut multe și știu multe despre asta. Și nici jucătorilor”, a concluzionat Xabi Alonso.

În urma înfrângerii suferite miercuri, Real Madrid se află pe locul 7 în grupa XXL din Liga Campionilor, cu 12 puncte obținute după 6 meciuri jucate.

Pentru formația „galactică” urmează meciul cu Alaves, de duminică, de la ora 22:00, din cadrul etapei 17 din La Liga. Meciul va putea fi urmărit pe Digi Sport 2.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 6 18 2 Bayern 6 15 3 PSG 6 13 4 Manchester City 6 13 5 Atalanta 6 13 6 Inter 6 12 7 Real Madrid 6 12 8 Atletico Madrid 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Liverpool 6 12 10 Dortmund 6 11 11 Tottenham 6 11 12 Newcastle 6 10 13 Chelsea 6 10 14 Sporting 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Monaco 6 9 20 Leverkusen 6 8 21 PSV 6 8 22 Qarabag 6 7 23 Napoli 6 7 24 Copenhaga 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Benfica 6 6 26 Pafos 6 6 27 Union SG 6 6 28 Athletic Bilbao 6 5 29 Olympiacos 6 5 30 Frankfurt 6 4 31 Club Brugge 6 4 32 Bodo/Glimt 6 3 33 Slavia Praga 6 3 34 Ajax 6 3 35 Villarreal 6 1 36. Kairat 6 1

