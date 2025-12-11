„Nu e vorba despre mine”  Xabi Alonso nu se gândește la demisie, după 1-2 cu City: „Nu regretăm nimic” » Ce spune despre huiduielile fanilor
Xabi Alonso
Liga Campionilor

„Nu e vorba despre mine” Xabi Alonso nu se gândește la demisie, după 1-2 cu City: „Nu regretăm nimic” » Ce spune despre huiduielile fanilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 10:35
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 10:36
  • Real Madrid - Manchester City 1-2. Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul „galacticilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în runda #6 din Liga Campionilor.

Rodrygo a deschis scorul în duelul de pe „Santiago Bernabeu” în minutul 28. Manchester City a răspuns rapid și a egalat în minutul 35 prin O'Reilly, după o respingere greșită a lui Courtois.

Erling Haaland a marcat și el pentru „cetățeni”, în minutul 43, din penalty.

„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”
Citește și
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”
Citește mai mult
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”

Real Madrid - Manchester City 1-2. Xabi Alonso: „Sunt concentrat pe următorul meci”

Antrenorul lui Real Madrid a declarat că nu are nimic de reproșat jucătorilor după eșecul suferit în fața echipei pregătite de Pep Guardiola. Xabi Alonso a mai precizat că se gândește deja la următorul meci.

Sunt concentrat pe următorul meci. Important aici este Real Madrid. Este echipa, jucătorii și modul în care îi pot ajuta. Nu este vorba despre mine”, a declarat Xabi Alonso, conform managingmadrid.com.

În ceea ce privește jocul echipei sale, Xabi Alonso a precizat:

„Nu regretăm nimic. Am încercat până la final, am început bine și am preluat conducerea… dar sunt momente în care orice lovitură doare mai mult, și așa a fost. În 10 minute, cu un corner și un penalty, ei au preluat conducerea, când meciul era serios, competitiv.

Dar am cedat, nu am controlat bine acele situații și apoi echipa a încercat. În bine sau în rău, dar am încercat până la final. Am avut ocazii, ne-a lipsit finețea necesară pentru a marca un gol… dar nu am nimic de reproșat nimănui”.

VIDEO. Real Madrid - Manchester City 1-2

Xabi Alonso, despre golul egalizator al lui City: „Asta le-a permis să revină”

În minutul 35, la scorul de 1-0 pentru Real Madrid, Manchester City a beneficiat de un corner pe partea stângă.

Thibaut Courtois a apărat mingea lovită cu capul de Josko Gvardiol, fundașul clubului englez, dar a respins-o greșit în careul de 6 metri.

Acolo s-a aflat Nico O'Reilly, care a trimis mingea în poartă și a restabilit egalitatea pe „Santiago Bernabeu”.

Xabi Alonso consideră că numeroasele accidentări din defensiva Realului i-a permis lui Manchester City să profite de slăbiciunile echipei și să egaleze.

„Când te afli într-o situație delicată, nu numai din punct de vedere al jocului, ci și din punct de vedere al situației în care ne aflăm, cu accidentările cu care ne confruntăm în acest moment… te simți puțin mai puțin solid. Și asta le-a permis să revină prea repede.

În astfel de meciuri, trebuie să primești foarte puține goluri, și noi am făcut asta, dar a fost suficient pentru ca ei să întoarcă rezultatul. Și apoi… când lucrurile nu merg cum vrei, ai șanse, unele în repriza a doua, să înscrii, dar nu am reușit”, a mai precizat antrenorul „galacticilor”.

Xabi Alonso a vorbit și despre huiduielile fanilor de la finalul meciului.

„Au fost momente cu tot felul de reacții; au fost și momente în care ne-au aplaudat și ne-au încurajat până la final. Am încercat. Și, evident, nu suntem mulțumiți de parcursul nostru, dar nu am nimic de reproșat nimănui. Și niciodată fanilor, pentru că ei au văzut multe și știu multe despre asta. Și nici jucătorilor”, a concluzionat Xabi Alonso.

În urma înfrângerii suferite miercuri, Real Madrid se află pe locul 7 în grupa XXL din Liga Campionilor, cu 12 puncte obținute după 6 meciuri jucate.

  • Pentru formația „galactică” urmează meciul cu Alaves, de duminică, de la ora 22:00, din cadrul etapei 17 din La Liga. Meciul va putea fi urmărit pe Digi Sport 2.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal618
2Bayern615
3PSG613
4Manchester City613
5Atalanta613
6Inter612
7Real Madrid612
8Atletico Madrid612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Liverpool612
10Dortmund611
11Tottenham611
12Newcastle610
13Chelsea610
14Sporting610
15Barcelona610
16Marseille69
17Juventus69
18Galatasaray69
19Monaco69
20Leverkusen68
21PSV68
22Qarabag67
23Napoli67
24Copenhaga67
Zona echipelor eliminate⤵️
25Benfica66
26Pafos66
27Union SG66
28Athletic Bilbao65
29Olympiacos65
30Frankfurt64
31Club Brugge64
32Bodo/Glimt63
33Slavia Praga63
34Ajax63
35Villarreal61
36.Kairat61

Citește și

Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”
Liga Campionilor
09:31
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”
Citește mai mult
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Real Madrid Liga Campionilor Manchester City Xabi Alonso
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share