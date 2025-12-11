„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!”

Real Madrid - Manchester City 1-2. Thibaut Courtois (33 de ani), portarul gazdelor, îl susține pe Xabi Alonso (44 de ani), în ciuda rezultatelor slabe înregistrate de „galactici” în ultima perioadă.

Real Madrid a deschis scorul prin Rodrygo ('28), dar Manchester City au întors scorul grație lui Nico O'Reilly ('35) și Erling Haaland ('43 - pen.).

Real Madrid - Manchester City 1-2 . Thibaut Courtois: „Îl susținem pe deplin pe Xabi Alonso”

La finalul partidei de pe Santiago Bernabeu, portarul belgian a subliniat că, în ciuda seriei îngrijorătoare de rezultate pe care o traversează Real Madrid, Xabi Alonso primește credit din partea jucătorilor.

„Dacă am fi intrat în acest meci cu o serie bună de partide disputate, nimeni nu ar fi spus nimic. Situația este complicată, înțeleg asta, dar suntem cu toții îngrijorați. Îl susținem pe deplin pe antrenor.

Cred că am demonstrat astăzi că îl susținem. Cred că dacă vreunul dintre noi nu ar fi fost pe teren… am fi pierdut cu 6-0. Toată lumea a luptat până în ultima secundă și ne-am dat silința pe teren. Au fost jucători care erau la limita fizică și toți suntem în aceeași barcă”, a spus Thibaut Courtois, potrivit marca.com.

Întrebat despre o posibilă demitere a lui Xabi Alonso, goalkeeperul nu se gândește la această variantă și crede că, în ciuda rezultatului înregistrat, Real Madrid a avut o prestație îmbucurătoare.

„Antrenorul este calm, se gândește cum să îmbunătățească echipa și jocul nostru. Suntem la Real Madrid și există presiune, variantele de înlocuitori... ce apare în presă.

Nimeni nu este atât de concentrat, cu tot respectul, pe ceea ce spune presa. Nu putem urmări emisiunile; trebuie să ne deconectăm. E normal ca oamenii să vorbească atunci când treci printr-o perioadă proastă, dar astăzi am arătat că nu suntem o echipă moartă”, a continuat Courtois.

Titularul din poarta „galacticilor” a observat o diferență considerabilă față de meciul pierdut împotriva celor de la Celta Vigo, din etapa #15 din La Liga, 0-2.

„A fost o prestație diferită față de sâmbătă, când e adevărat că am început să jucăm și apoi presiunea a venit în minutul 70, când unul dintre jucătorii noștri a fost eliminat. E vina noastră, nu a antrenorului ”, a continuat belgianul.

2 victorii în ultimele 8 meciuri a obținut Real Madrid

Real Madrid ar fi găsit deja înlocuitor pentru Xabi Alonso

Clubul de pe Santiago Bernabeu s-ar fi pregătit să schimbe antrenorul în cursul acestei săptămâni, întrucât ar fi demarat negocierile cu posibilul înlocuitor al bascului: Jurgen Klopp, potrivit publicației iberice El Nacional.

Tehnicianul este liber de contract de un an și jumătate, după ce și-a reziliat contractul cu Liverpool.

În 23 de ani, germanul a pregătit doar trei echipe: Mainz 05, Borussia Dortmund și Liverpool.

13 trofee a câștigat Jurgen Klopp în cariera de antrenor

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 6 18 2 Bayern 6 15 3 PSG 6 13 4 Manchester City 6 13 5 Atalanta 6 13 6 Inter 6 12 7 Real Madrid 6 12 8 Atletico Madrid 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Liverpool 6 12 10 Dortmund 6 11 11 Tottenham 6 11 12 Newcastle 6 10 13 Chelsea 6 10 14 Sporting 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Monaco 6 9 20 Leverkusen 6 8 21 PSV 6 8 22 Qarabag 6 7 23 Napoli 6 7 24 Copenhaga 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Benfica 6 6 26 Pafos 6 6 27 Union SG 6 6 28 Athletic Bilbao 6 5 29 Olympiacos 6 5 30 Frankfurt 6 4 31 Club Brugge 6 4 32 Bodo/Glimt 6 3 33 Slavia Praga 6 3 34 Ajax 6 3 35 Villarreal 6 1 36. Kairat 6 1

