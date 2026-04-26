CSM București s-a calificat în Final 4, după o așteptare de 8 ani. A învins pe Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

Gloria Bistrița a fost eliminată în sferturile de finală, după ce a pierdut și returul cu Brest, scor 30-36. În tur a fost 35-36.

Tragerea la sorți a Final 4-ului va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 16:00. S-au mai calificat Gyor (Ungaria) și Metz (Franța).

CSM București s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor

„Tigroaicele” pregătite de Bojana Popovic au început perfect meciul, au condus cu 6-0, nu au mai putut fi prinse din urmă și vor fi prezente la Budapesta, pe 6/7 iunie, unde vor încerca să cucerească trofeul!

CSM București a mai ajuns în Final 4-ul Ligii Campioanelor în 2016, 2017 și 2018.

Gruparea bucureșteană fusese eliminată de Esbjerg în sferturi în 2022, 2023 și 2025.

CSM București - Esbjerg 37-27

Au marcat pentru CSM București: Omoregie, Ostergaard (câte 6 goluri), Maslova, Pintea (5), Jaukovic, Friis, Brnovic (4), Voicu (2) și Hansen (1).

Evelina Eriksson, portarul lui CSM, a reușit 14 parade și a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului.

Final de meci! CSM București se califică în Final 4-ul Ligii Campionilor!

min. 60 - Maslova pasează pentru Brnovic peste apărarea adversă și CSM punctează din nou (37-26).

min. 59 - Diferență de 10 goluri! Voicu marchează din nou (36-26).

min. 57 - Friis obține o aruncare de la 7 metri și o eliminare de 2 minute pentru o adversară. Voicu intră și înscrie (35-26).

min. 56 - Eriksson ajunge la 13 parade! E ultimul ei sezon la CSM, urmând să plece la Gloria Bistrița.

min. 54 - CSM se desprinde! Esbjerg se precipită și diferența e de 9 goluri (34-25).

min. 53 - Minute extraordinare pentru CSM, care marchează și păstrează diferența de 7 goluri, după încă o paradă a lui Eriksson!

min. 52 - Reistad nu o poate învinge pe Eriksson de la 7 metri! A treia aruncare de acest gen blocată de portarul celor de la CSM.

min. 50 - Jaukovic trimite mingea printre picioarele portarului și CSM bifează cea mai mare diferență din acest meci, de 7 goluri! Hansson înscrie pentru Esbjerg (31-25).

min. 49 - Friis aruncă în piciorul portarului advers, iar Heindahl punctează. Dar Maslova înscrie de la 9 metri (30-24)!

min. 47 - Pintea rezistă cu o adversară în spate și marchează (29-23). La cealaltă poartă, Eriksson bifează o nouă paradă.

min. 46 - Maslova plutește și înscrie (28-23)! Timeout cerut de antrenorul lui Esbjerg.

min. 45 - Esbjerg se apropie din nou la 3 goluri, însă Omoregie își demonstrează abilitățile, trece printre adversare și marchează (27-23).

min. 44 - Rushfeldt forțează pe centru și înscrie (26-22).

min. 43 - CSM profită după un fault în atac al adversarelor, iar Ostergaard marchează pe contraatac (26-21).

min. 42 - Esbjerg duce jocul în dreapta, iar Dekker o învinge pe Eriksson (25-21).

min. 40 - Jaukovic înscrie din extremă, iar Ostergaard punctează de la 7 metri (25-20).

min. 39 - Momente dificile pentru CSM, Esbjerg se apropie la doar trei goluri, după un gol marcat de Rushfeldt (23-20).

min. 38 - Omoregie zboară și trimite mingea în vinclu. Esjberg marchează, Maslova ratează la faza următoare, iar Hansson reduce din diferență (23-19).

min. 37 - Eriksson e învinsă de la 7 metri. Mingea i-a trecut printre picioare (22-17).

min. 36 - Eriksson apără, iar Brnovic marchează pentru 22-16.

min. 35 - Omoregie pătrunde și CSM păstrează adversarele la distanță (21-16).

min. 34 - Încă o eliminare la Esjberg: Haugsted.

min. 33 - Reistad marchează două goluri la rând (20-16).

min. 32 - Esbjerg, în inferioritate 2 minute: Rushfeldt este eliminată. Brnovic înscrie (20-14).

min. 31 - A început repriza secundă. Eriksson bifează a șaptea paradă.

Au marcat pentru CSM în prima repriză: Pintea (4 goluri), Friis, Omoregie, Ostergaard, Maslova (câte 3), Jaukovic (2) și Brnovic (1)

min. 30 - Pintea controlează bine mingea în apropierea semicercului advers și marchează. Jacobsen ratează din extremă și prima repriză se termină cu scorul 19-14.

min. 28 - Maslova înscrie cu noroc, după o aruncare deviată (18-14).

min. 27 - Mork marchează pentru prima oară, iar Bojana Popovic cere timeout (17-13).

min. 26 - Echipa daneză marchează, dar Pintea răspunde rapid (17-12).

min. 25 - Esjberg are din nou poarta goală, iar de această dată Eriksson este cea care nimerește bara.

min. 24 - Eriksson blochează aruncarea de la 7 metri a Norei Mork!

min. 23 - Eriksson apără, Brnovic recuperează și încearcă să înscrie în poarta rămasă goală, de la mare distanță, însă nimerește doar bara.

min. 22 - Heindahl înscrie după o pasă bună a lui Reistad (16-11).

min. 21 - Hansson e cea mai bună marcatoare a celor de la Esjberg, cu patru reușite. CSM înscrie la atacul următor, Eriksson o blochează pe Reistad, iar Friis reface diferența de 6 goluri (16-10).

min. 18 - Friis vine în centru și înscrie spectaculos, dar Hansson reface diferența de 5 goluri (14-9).

min. 17 - Eriksson apără aruncarea de la 7 metri!

min. 16 - CSM atacă fără portar, iar Friis marchează primul ei gol (13-8).

min. 15 - Ostergaard înscrie din extrema dreapta (12-7).

min. 14 - CSM ratează două atacuri consecutive, Hansson și Reistad punctează (11-7). Pintea este eliminată 2 minute.

min. 13 - Reistad marchează de la 7 metri, dar Pintea reface diferența de 6 goluri (11-5).

min. 12 - Și Maslova înscrie la prima ei aruncare (10-4).

min. 11 - Primul gol marcat de Crina Pintea (9-4).

min. 10 - Jaukovic înscrie cu o aruncare din cădere, Eriksson apără după o repunere rapidă (8-4)!

min. 9 - Omoregie duce scorul la 7-2, însă Esbjerg marchează două goluri la rând și scorul se strânge (7-4).

min. 8 - Dekker reduce din diferență (6-2).

min. 7 - CSM marchează gol după gol, e 6-0! Reistad înscrie pentru Esbjerg după o aruncare deviată.

min. 6 - Ce început de meci! Omoregie face 4-0, Eriksson apără din nou, iar Jaukovic duce scorul la 5-0. Timeout cerut de Tomas Axner, antrenorul lui Esjberg.

min. 4 - Ostergaard face 3-0 pe contraatac! Început perfect de meci pentru „tigroaice”. Eriksson face minuni în poartă.

min. 3 - Brnovic pivotează și face 2-0, scor de calificare pentru CSM.

min. 2 - După câte o fază ratată de fiecare echipă, CSM deschide scorul prin Omoregie.

min.1 - Start de meci în Polivalenta din Capitală. Partida începe cu CSM în atac.

Acest meci este o reeditare a duelului din sezonul trecut, când formația daneză s-a impus cu 55-52 la general. Cele două echipe s-au mai întâlnit în sezoanele 2022-2023 și 2021-2022.

Esbjerg joacă al cincilea sfert de finală consecutiv și a ajuns la Budapesta la fiecare dintre precedentele patru ediții.

CSM București s-a calificat direct în această fază după ce a încheiat grupa B pe locul al doilea, cu 20 de puncte strânse în urma a 10 victorii.

De cealaltă parte, Esbjerg a trecut în play-off de HC Podravka, cu scorul general de 68:55.

Brest - Gloria Bistrița 36-30

Final de meci! Gloria Bistrița este eliminată din Liga Campionilor.

min. 60 - Gassama își trece numele pe lista marcatoarelor. Nuuser înscrie pe contraatac, iar scorul final este stabilit de Coatanea (36-30).

min. 59 - Arcos punctează pentru a treia oară în această partidă (34-28).

min. 58 - Nocandy și Seraficeanu mai marchează câte un gol (33-27).

min. 56 - Gloria înscrie două goluri în inferioritate numerică, dar Gros mai marchează o dată și ajunge la 999 de reușite în competiție (32-26).

min. 55 - Vyakhireva marchează de la 7 metri (31-24).

min. 54 - So Delgado înscrie, dar De Arruda nu apucă să revină în poartă și este învinsă (30-24). Gutierrez a fost eliminată 2 minute, după ce a faultat o adversară scăpată pe contraatac.

min. 52 - Tshimanga o lobează excelent pe De Arruda. Seraficeanu punctează din extremă (29-23).

min. 51 - Ostase marchează, dar diferența de pe tabelă e mare (27-21).

min. 49 - Nimic nu merge bine! Gloria ratează fază după fază, Brest se desprinde (26-20).

min. 46 - Goluri marcate de Gros, respectiv Arcos (24-20).

min. 45 - Brest, în inferioritate numerică 2 minute. Dar Gloria ratează!

min. 43 - So Delgado încearcă să-și țină echipa în cursa pentru calificare: a marcat pentru a șaptea oară. Dar Gros nu se lasă mai prejos (23-19).

min. 42 - Coatanea combină superb cu o colegă și o învinge pe De Arruda (22-18). Carlos Viver cere timeout.

min. 41 - Tshimanga trece ușor de Seraficeanu și înscrie al patrulea său gol (21-18).

min. 40 - Ondono marchează, Gloria răspunde prin Nusser (20-18).

min. 39 - Nocandy o surprinde pe De Arruda, iar Andre bifează o paradă în fața lui So Delgado.

min. 38 - Vyakhireva pătrunde și înscrie, însă Gloria recuperează prin Ostase, care a marcat rapid (18-17).

min. 37 - Tshimanga trece de adversare, dar ratează aruncarea. Bazaliu înscrie de la 7 metri (17-16).

min. 36 - Forsberg marchează pe contraatac, Gloria se apropie (17-15).

min. 35 - Gloria a avut nevoie de 5 minute pentru a marca în repriza secundă. A făcut-o prin So Delgado (17-14).

min. 34 - Andre o blochează pe Kobylinska, Brest se desprinde după aruncarea lui Nocandy (17-13).

min. 32 - De Arruda e învinsă de Vyakhireva de la 7 metri. După o nesincronizare între Ostase și Laslo, De Arruda nu se duce în poartă și Brest înscrie în poarta rămasă goală (16-13).

min. 31 - A început repriza secundă. Nusser este eliminată pentru 2 minute.

Au marcat pentru Gloria în prima repriză: So Delgado (5 goluri), Seraficeanu, Ostase (câte 2), Kobylinska, Nusser, Gutierrez, Arcos (câte 1)

min. 30 - Repriza se termină cu încă o paradă a franțuzoaicei Andre (14-13).

min. 29 - Încă o aruncare de la 7 metri apărată de Andre, iar Brest trece pentru prima oară în avantaj, după un gol marcat de Nocandy (14-13).

min. 28 - Brest egalează prin Coatanea (13-13).

min. 27 - Tshimanga marchează pe contraatac, după o pasă greșită în tabă Gloriei. La faza următoare, Andre respinge șutul lui Kerekes.

min. 25 - So Delgado înscrie cu o aruncare puternică, de la distanță (11-13).

min. 24 - Andre apără o aruncare de la 7 metri, dar și De Arruda blochează o adversară.

min. 23.- Vyakhireva o învinge pe De Arruda de la 7 metri, iar Brest se apropie la un singur gol, după reușita lui Tshimanga (11-12).

min. 21 - Kobylinska înscrie primul ei gol din acest meci (9-12).

min. 20 - So Delgado pătrunde și înscrie spectaculos. Gros marchează după un timeout cerut de antrenoarea lui Brest (9-11).

min. 18 - Brest punctează în inferioritate numerică prin Vyakhireva, dar Guttierez reface diferența (8-10).

min. 16 - Arcos marchează! Portarul a intervenit, dar mingea s-a scurs în poartă. Petraki e eliminată, iar Nusser înscrie (7-9).

min. 15 - Bistrița a condus cu 7-5, însă Brest egalează după un gol marcat de Vyakhireva (7-7).

min. 10 - So Delgado înscrie pe contraatac (4-5).

min. 9 - Seraficeanu se revanșează după prima aruncare de la 7 metri ratată și le transformă pe următoarele două (4-4).

min. 8 - Brest revine și trece în avantaj (4-3).

min. 5 - Ostase este eliminată 2 minute. Mairot înscrie de la 7 metri (1-2).

min. 4 - Seraficeanu ratează de la 7 metri.

min. 3 - Început excelent de meci pentru elevele lui Carlos Viver, care conduc cu 2-0 după golurile marcate de So Delgado și Seraficeanu.

Pentru Gloria Bistrița, duelul cu Brest marchează o premieră importantă. Echipa din România dispută primul său sfert de finală în Liga Campionilor, fiind la al doilea sezon în competiție.

De partea cealaltă, Brest este pentru a patra oară în această fază a competiției, iar în 2021 a mers până în finală.

În tur, gruparea din Franța a câștigat în România, scor 36-35.

