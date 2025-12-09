Dennis Man, doar rezervă cu Atletico Antrenorul lui PSV și-a motivat alegerea: „Putea fi periculos”

PSV - ATLETICO MADRID 2-3. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul campioanei din Țările de Jos, a explicat motivul pentru care nu l-a titularizat pe Dennis Man (27 de ani).

Dennis Man a avut evoluții apreciate în ultimele partide în tricoul celor de la PSV, din postura de titular. De altfel, în weekend a reușit o pasă decisivă la victoria echipei sale, 2-0, pe terenul celor de la Heerenveen.

PSV - ATLETICO MADRID 2-3 . Peter Bosz: „Putea fi periculos”

Cu toate acestea, internaționalul român a fost lăsat pe bancă de Peter Bosz pentru duelul cu Atletico Madrid.

În locul lui Man a fost ales Couhaib Driouech, autorul unei „duble” pe Anfield, în victoria obținută în fața lui Liverpool, scor 4-1.

De altfel, antrenorul lui PSV a făcut mai multe schimbări în primul „11” și și-a motivat alegerile:

„Pentru că jucăm cu o extremă clasică în stângă, unde Ivan (n.r. Perisic) nu poate juca. Sper că poate fi (n.r. Driouech) periculos cu viteza lui.

Nu am vrut să jucăm cu două extreme clasice împotriva lui Atletico Madrid, putea fi periculos.

Cred că Guus (n.r. Til, înlocuitorul lui Pepi) se descurcă excelent, dar principalul motiv este că Pepi a jucat două meciuri de 90 de minute, după o accidentare de lungă durată. Era riscant să înceapă iar”, a spus Peter Bosz, citat de Voetbalprimeur.

În cele din urmă, Dennis Man a fost introdus în minutul 59 al partidei, la scorul de 3-1 pentru Atletico Madrid, în locul lui Paul Wanner (19 ani).

9 goluri a produs Dennis Man în 15 meciuri jucate pentru PSV în acest sezon: a marcat de 4 ori și a reușit 5 pase decisive

PSV - Atletico Madrid 2-3



Au marcat: Til '10, Pepi '85 / Alvarez '37, Hancko '52, Sorloth '56

Au evoluat echipele:

PSV : Kovar – Salah, Gasiorowski (Obispo '58), Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech (Perisic '81), Til (Pepi '73), Wanner (Man '59)

: Kovar – Salah, Gasiorowski (Obispo '58), Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech (Perisic '81), Til (Pepi '73), Wanner (Man '59) Atletico Madrid: Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone (Le Normand '89), Koke (Griezmann '76), Barrios, Gonzalez (Gallagher '69) – Sorloth (Almada '75), Alvarez

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport