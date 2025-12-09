Dorința lui Cârțu Oficialul din Bănie, mesaj pentru jucători înainte de U Craiova - Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte”
Sorin Cârțu
Conference League

Dorința lui Cârțu Oficialul din Bănie, mesaj pentru jucători înainte de U Craiova - Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 09.12.2025, ora 22:53
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 22:53
  • U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a avut un mesaj pentru jucătorii antrenați de Filipe Coelho (45 de ani) înaintea partidei din Conference League.
  • Universitatea Craiova - Sparta Praga se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cârțu a rememorat câteva dintre momentele importante din istoria Craiovei și a dezvăluit că ultima sa dorință pe acest an este să-i vadă pe olteni calificați în primăvara europenă.

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Sorin Cârțu: „Facem un apel cu maximă rugăminte

Oficialul din Bănie le-a cerut jucătorilor antrenați de Filipe Coelho să se mobilizeze la maxim și să realizeze acest lucru încă de la meciul cu Sparta Praga.

„Data de 8 decembrie a fost o zi scrisă în calendarul nostru, al oltenilor. Pentru prima dată în fotbalul românesc o echipă a putut să treacă în primăvara europeană şi să ţină piept puterilor din vest. A urmat, apoi, o etapă şi mai bună, când am eliminat Kaiserslautern şi am ajuns în semifinale.

Coincidenţă sau nu, acum, la câteva zile distanţă de această dată, putem scrie o altă pagină de istorie.

Ne dorim şi facem un apel cu maximă rugăminte pentru actuala echipă să facă posibilă acea calificare în partida cu Sparta Praga.

Tot ce am realizat anul acesta a fost excepţional. Mie mi-a creat o stare de extaz deosebită şi sunt foarte mulţumit de echipa noastră. Am ţinut pasul şi am jucat la nivel înalt atât în campionatul intern, cât şi în competiţia internaţională.

Evenimentele internaţionale îţi dau o legitimare pentru fotbalul mare, îţi creează o anumită imagine, iar voi sunteţi responsabili pentru tot ce ni se întâmplă în momentul acesta.

În numele meu şi al clubului, vă mulţumim pentru toate realizările şi vă aşteptăm şi cu rezultatul maxim posibil joi seară”, a declarat Sorin Cârțu, citat de fanatik.ro.

Pe 8 decembrie 1982, peste 40.000 de suporteri olteni au asistat la victoria cu Bordeaux, scor 2-0, în Cupa UEFA. Golurile erau marcate de Aurel Țicleanu și Ion Geolgău.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje8-49
3. Mainz4-29
4. Rakow7-28
5. AEK Larnaca5-07
6. Rayo Vallecano8-67
7. Strasbourg5-37
8. Lausanne5-37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Sigma Olomouc5-57
10. U Craiova3-37
11. Fiorentina6-26
12. Lech Poznan9-66
13. Crystal Palace5-26
14. Shakhtar6-46
15. Zrinjski7-86
16. AZ Alkmaar4-76
17. KuPS4-25
18. Omonia4-35
19. Drita3-25
20. Jagiellonia3-25
21. AEK Atena8-44
22. Sparta Praga4-24
23. Noah3-34
24. Rijeka2-24
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Shkendija2-34
26. Lincoln4-104
27. Dynamo Kiev6-73
28. Legia Varșovia3-43
29. Slovan Bratislava4-73
30. Hamrun Spartans3-63
31. Hacken4-62
32. Shelbourne0-41
33. Shamrock2-71
34. Breidablik0-51
35. Aberdeen2-91
36. Rapid Viena2-120

Universitatea Craiova Sparta Praga Sorin Cartu conference league
