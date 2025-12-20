Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat
Petre Grigoraș FOTO: Sport Pictures
Liga 3

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 14:55
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 14:56
  • Petre Grigoraș (61 de ani), fostul antrenor de la Pandurii, CFR Cluj și Farul Constanța, a semnat cu Cetatea Suceava, formație din cel de-al treilea eșalon al României.

Anterior, Cetatea Suceava a fost antrenată de fostul internațional Dorin Goian, cel care a părăsit echipa după eșecul cu FC Bacău 2, ultima clasată din campionat, scor 0-3.

Petre Grigoraș a semnat cu Cetatea Suceava

După plecarea lui Dorin Goian, conducătorii de la Cetatea Suceava l-au instalat în funcția de antrenor principal pe Petre Grigoraș, tehnician cu mare experiență la nivelul Ligii 1.

Anterior, Grigoraș a antrenat-o pe Axiopolis Cernavodă, tot în Liga 3. El a preluat formația din Cernavodă la începutul anului 2022.

La formația din Suceava, Grigoraș are ca obiectiv promovarea în Liga 2, echipa fiind în acest moment pe locul #2 în Seria 1, la 8 puncte de lidera Șoimii Gura Humorului.

Pentru Grigoraș va fi a doua experiență ca antrenor la Suceava, după ce a antrenat-o și pe Foresta, în sezonul 2019-2020.

Din postura de antrenor principal, Petre Grigoraș le-a mai antrenat pe Farul Constanța, FC Onești, Petrolul Moinești, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, Poli Timișoara și Foresta Suceava.

„Clubul Cetatea 1932 Suceava anunță numirea în funcția de antrenor principal a experimentatului tehnician Petre Grigoraș.

De-a lungul carierei sale, Petre Grigoraș a pregătit mai multe echipe importante din fotbalul românesc, printre care Oțelul Galați, Farul Constanța, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Poli Timișoara.

Parcursul său profesional este marcat de performanțe notabile, precum disputarea finalei Cupei României alături de Farul Constanța în sezonul 2004–2005, câștigarea Cupei UEFA Intertoto cu Oțelul Galați în 2007 și obținerea titlului de vicecampion al Ligii I cu Pandurii Târgu Jiu în sezonul 2012–2013.

Numirea lui Petre Grigoraș în funcția de antrenor principal reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare a clubului Cetatea 1932 Suceava. Experiența și parcursul său în fotbalul românesc constituie garanții ale unui proces tehnic riguros, orientat spre performanță.

Alături de noul staff, clubul urmărește îndeplinirea obiectivelor imediate, dar și construirea unui proiect solid pe termen mediu și lung, cu accent pe dezvoltarea sectorului juvenil.

Clubul Cetatea 1932 Suceava îi urează bun venit antrenorului Petre Grigoraș și mult succes în noul său mandat”, se arată în comunicatul celor de la Cetatea Suceava.

