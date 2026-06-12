 Decizie fără precedent FIA a schimbat rezultatul Marelui Premiu de la Monaco, la cinci zile după cursă!

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a schimbat, vineri, rezultatul Marelui Premiu de la Monaco, cursă câștigată de Kimi Antonelli (19 ani), pilotul de la Mercedes.

Ce poziții au fost modificate și din ce cauză, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 7 iunie, Kimi Antonelli s-a impus din nou și a ajuns la cinci victorii consecutive în Formula 1.

Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc și alți patru piloți nu au reușit să încheie cursa.

FIA a schimbat rezultatul Marelui Premiu de la Monaco. Pierre Gasly, pe locul 3 în locul lui Isack Hadjar

Pierre Gasly (Alpine) a fost sancționat de două ori în Marele Premiu de la Monaco din cauză că a depășit limita de viteză în linia boxelor. În total, francezul a fost penalizat cu 10 secunde.

Contestația depusă de Alpine a fost acceptată de FIA, iar sancțiunea acordată lui Gasly a fost ridicată, anunță as.com.

Isack Hadjar, pilotul de la Red Bull, a încheiat inițial cursa pe locul al treilea, dar locul său a fost preluat de Pierre Gasly, după decizia FIA.

Astfel, Hadjar a pierdut cel de-al doilea podium obținut în cariera sa în Formula 1.

Conform probelor prezentate de Alpine, monopostul condus de Pierre Gasly nu a depășit limita de viteză. În acest caz, este pus sub semnul întrebării sistemul de măsurare folosit de FIA la Monaco.

Stewarzii au acordat șase sancțiuni pentru aceeași abatere, dar doar Alpine a depus contestație, iar rezultatul final a fost modificat doar în favoarea lui Gasly.

Limita de viteză în linia boxelor de la Monaco este de 60 km/h, iar pe traseul acesteia există până la nouă puncte de măsurare a vitezei.

Toate cele șase presupuse încălcări s-au produs în primul sector al liniei boxelor, ceea ce sugerează că ar fi putut exista o problemă de calibrare a radarelor.

George Russell, Lewis Hamilton, Franco Colapinto și Oscar Piastri sunt ceilalți piloți sancționați. Aceștia ar fi depășit limita de viteză cu 0,1 km/h.

În cazul celei de-a doua sancțiuni primite de Pierre Gasly, viteza înregistrată a fost de 60,4 km/h, adică cu 0,4 km/h în plus.

Alpine: „Salutăm decizia FIA”

În urma deciziei luate de FIA, echipa Alpine a transmis:

„Salutăm decizia FIA de a considera admisibilă cererea noastră de revizuire în urma clasificării finale a Marelui Premiu de la Monaco, desfășurat weekendul trecut.

Ca urmare, comisarii de cursă au anulat cele două penalizări de câte cinci secunde aplicate mașinii cu numărul 10, ceea ce readuce echipa pe poziția a treia în clasamentul final.

Dorim să mulțumim FIA și Formula One Management pentru transparența și cooperarea de care au dat dovadă pe parcursul procesului de revizuire și pentru decizia adoptată.

În prezent, atenția echipei este îndreptată în totalitate către Marele Premiu al Barcelonei din acest weekend și către obținerea celui mai bun rezultat posibil cu ambele monoposturi”, a transmis Alpine pe rețelele de socializare.

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/rkMbDUveMr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Cum arată acum clasamentul Marelui Premiu de la Monaco:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. George Russell (Mercedes)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Carlos Sainz (Williams)

Clasamentul piloților (TOP 10) după noile rezultate de la Monaco

Probleme pentru Verstappen, Norris și Leclerc la MP de la Monaco

Multiplul campion mondial Max Verstappen a avut probleme încă de la start, fiind nevoit să abandoneze după primul tur.

Lando Norris s-a retras din cursă din cauza unor probleme la monopost, iar Charles Leclerc a abandonat și el după ce a intrat în parapet în turul 66. La final, el a acuzat echipa, fiind nemulțumit de cum au funcționat frânele mașinii sale.

După accidentul lui Leclerc, pe pistă a fost ridicat steagul roșu, întrecerea fiind întreruptă timp de aproximativ zece minute.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport