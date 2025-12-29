Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Golul lui Watkins care i-a oferit victoria lui Aston Villa, 2-1 la Londra cu Chelsea Foto: Imago
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

  • Aston Villa are un lot de jumătatea clasamentului în Anglia, dar e pe locul 3 și în Premier, și în Europa League, cu 11 victorii consecutive în ambele competiții reunite. În cursă pentru ambele trofee. 
  • Antrenorul Unai Emery, 54 de ani, e cel care ține echipa sus în campionatul englez de când a preluat echipa din Birmingham, în noiembrie 2022.

Când a venit Unai Emery, pe 1 noiembrie 2022, Aston Villa era în zona retrogradării, acolo o lăsase Steven Gerrard înainte să fie demis.

De atunci, antrenorul basc e într-o luptă continuă cu marile forțe ale Angliei.

Cu al 9-lea lot, Emery o ține pe Aston Villa în cursa pentru titlu

Menține în echilibru bugetul de transferuri (achiziții-vânzări) și reușește să păstreze echipa în Top 10. Uneori, mult mai în față, Top 5 sau chiar Top 3.

  • 2022-2023: locul 7. 
  • 2023-2024: locul 4. 
  • 2024-2025: locul 6. 
  • 2025-2026: locul 3. 

Acum, cu un lot de jumătatea clasamentului în Premier League (770 de milioane sub Arsenal, cel mai scump), rămâne în lupta aprinsă pentru titlu.

519,5 milioane de euro
valorează grupul de jucători al lui Aston Villa, al 9-lea în campionatul englez. Liderul Arsenal: 1,29 miliarde

Este la doar trei puncte de liderul Arsenal (42-39) și la unul singur de Manchester City (40-39).

Marți, înfruntă „tunarii” la Londra, chiar la jumătatea sezonului!

Aston Villa, dublă de 11 victorii între 1897 și 1914. Și acum, alta, după 111 ani!

Jucătorii lui Emery nu au mai pierdut de la 1 noiembrie (0-2 cu Liverpool, în deplasare).

După acea înfrângere, au avut 11 victorii consecutive în Premier (8) și Europa League (3).

Au egalat cea mai bună serie din istoria clubului, pe care „leii” din Birmingham nu o mai realizaseră din 1914! Recordul fusese stabilit în 1897!

În acea perioadă, Villa a atins de două ori această cifră, 11 succese, în 17 ani. După aceea, a așteptat 111 ani pentru a o egala!

67,62 de milioane de euro
este plusul obținut de Aston Villa în raportul vânzări-achiziții în ultimele două sezoane. În patru stagiuni cu Emery, are însă un minus de 42 de milioane

Tripla înlocuire a lui Emery care a transformat meciul cu Chelsea: „Geniu”

Sâmbătă, la 2-1 cu Chelsea pe „Stamford Bridge”, echipa a fost dominată o oră de adversari, care conduceau cu 1-0.

În minutul 59, Emery a făcut o triplă înlocuire care a răsturnat meciul și scorul. Cea mai importantă, Ollie Watkins: a intrat și a înscris două goluri.

Unai Emery are 165 de meciuri la Aston Villa: 93 de victorii, 29 de egaluri, 43 de eșecuri Foto: Imago Unai Emery are 165 de meciuri la Aston Villa: 93 de victorii, 29 de egaluri, 43 de eșecuri Foto: Imago
Unai Emery are 165 de meciuri la Aston Villa: 93 de victorii, 29 de egaluri, 43 de eșecuri Foto: Imago

„Emery a schimbat tactica, pentru că Chelsea juca om la om, având un stoper suplimentar când apelam la pase lungi.

Când am intrat, în repriza secundă, i-a plasat pe Sancho și Rodgers pe lateral, l-a trecut pe Tielemans ca număr 10. Dintr-odată, noi aveam om în plus în acea zonă. Emery e un geniu tactic”, a declarat Watkins pentru BBC.

Este Aston Villa în cursa pentru titlu? Simt că adversarii se tem de noi, chiar dacă nu jucăm întotdeauna cel mai frumos fotbal. Ollie Watkins, atacant Aston Villa

Watkins e cel care aduce victoria pe terenul lui Chelsea

Watkins, 29 de ani, a devenit primul jucător din istoria Premier care marchează de trei ori goluri decisive contra lui Chelsea, pe „Stamford”.

  • Aprilie 2023: 2-0 (golul de 1-0). 
  • Septembrie 2023: 1-0. 
  • Decembrie 2025: 2-1 (două goluri). 

Alan Shearer, fost mare atacant englez, unul dintre cei mai importanți analiști TV, spune despre Villa: „Nu cred că va câștiga campionatul”.

O nuanță la final: „Dar orice este posibil cu Emery”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aston Villa Premier League europa league unai emery ollie watkins
Știrile zilei din sport
