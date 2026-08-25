Suporterii au luat-o de la zero!  Fanii echipei de tradiție au construit  un club ce joacă în Liga 4:  „Fără datorii moștenite, fără bani publici”
Foto sportpictures.eu/ montaj GOLAZO.ro
Diverse

Suporterii au luat-o de la zero! Fanii echipei de tradiție au construit un club ce joacă în Liga 4: „Fără datorii moștenite, fără bani publici”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 23:45
  • Poli Iași nu s-a mai înscris în noul sezon de Liga 2, iar în curând urmează să intre în faliment.
  • Suporterii clubului au ales să pornească un proiect de la zero și au înființat o nouă echipă, ASPI (Asociația Sportivă Politehnica Iași), care evoluează în Liga 4.
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Într-un comunicat emis pe rețelele de socializare, fondatorii noului club au dat mai multe detalii despre proiect și au subliniat că ASPI nu este continuatoarea AS Politehnica Iaşi, formație retrasă din Liga 2.

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Suporterii lui Poli Iași au construit un club de la zero: „Fără datorii moștenite, fără bani publici”

„ASPI s-a născut dintr-o dorință veche a orașului, rostită cel mai apăsat de suporterii lui: un club construit de la zero, cinstit, care să nu depindă de nimeni și să nu datoreze nimănui nimic. Anul acesta, dorința a devenit echipă. Pornim din Liga a IV-a pentru că e singurul început onest: fără datorii moștenite, fără bani publici, fără compromisuri politice.

Numele nu e o întâmplare. ASPI înseamnă Asociația Sportivă Politehnica Iași. Sub această denumire, orașul a avut fotbal organizat între 1945 și 1948. Am preluat acest nume și stema istorică în baza unui contract de licență semnat cu Cătălin Alexandru, omul care le-a păstrat și le-a adus în proiect.

Le purtăm cu grijă: ca pe un omagiu adus începuturilor, nu ca pe o pretenție asupra trecutului. Și ca să fie limpede pentru toată lumea: ASPI nu este continuatorul juridic al clubului care s-a retras recent din Liga 2. Nu preluăm datorii, litigii sau obligații. Am preluat un nume, o stemă și responsabilitatea de a le onora.

Echipa funcționează pe structura clubului Steaua Magică, un club 100% ieșean care din 2009 face o muncă frumoasă cu copiii orașului. Le respectăm munca și le mulțumim că au deschis ușa acestui proiect. De aici înainte, drumul se numește ASPI.

În spatele proiectului nu stă un patron. Stau oameni.

Suporterii, primii care au cerut acest proiect și primii care au răspuns prezent. Pentru ca vocea lor să conteze cu adevărat, vom apela în perioada următoare la inițiativa ForIași, astfel încât atât peluza, cât și toți suporterii orașului să participe activ la construcția clubului.

Florin Croitoru, fondatorul Steaua Magică, fost fotbalist al Politehnicii Iași și un om îndrăgostit de oraș și de fotbal cum rar întâlnești.

Cătălin Alexandru, inițiatorul Muzeului Sportului Ieșean și un mare suporter al fotbalului local, cel care a adus în proiect numele și stema.

Bogdan Dogaru și Armand Bertea, antreprenori în IT și eCommerce, care aduc know-how digital și experiență pe operațiuni, branding, comercial și networking. Construim un club al viitorului, în care zona digitală e fundația fiecărei inițiative, fără să uităm vreodată că fotbalul se joacă pe iarbă.

Irinel Murariu, printre primii oameni care au răspuns prezent chemării noastre, devenit prin Armur Design primul sponsor al clubului.

Zecro, reprezentată de Răzvan Zetu, asigură managementul și administrarea clubului, având rolul de a reuni toate componentele proiectului într-o direcție coerentă și de a-i oferi viziune, claritate și stabilitate.

Fiecare a pus ce are: timp, muncă, pricepere, resurse. Nimeni nu e aici pentru interese trecătoare.

Știm că mulți ne spun deja «Poli». Înțelegem de unde vine: e felul orașului de a spune că îi e dor de fotbalul lui. Noi nu cerem un nume. Vrem să îl merităm. Dacă într-o zi Iașul va hotărî că suntem demni de mai mult, va fi pentru că am dovedit-o: pe teren, în academie, în felul în care ne ținem promisiunile. Onoarea aceasta nu se proclamă. Se câștigă.

Independența nu se declară, se construiește. O construim pas cu pas, pe surse multiple, nu pe un singur buzunar: cotizații, crowdfunding, microfinanțări, produsele oficiale ale clubului și parteneriate cu oameni care cred în proiect. Fiecare leu va avea o poveste transparentă”, se arată în comunicatul emis de ASPI.

Suporterii lui Poli Iași, alături de jucătorii celor de la ASPI/ Foto: Facebook @ASPI Suporterii lui Poli Iași, alături de jucătorii celor de la ASPI/ Foto: Facebook @ASPI
Suporterii lui Poli Iași, alături de jucătorii celor de la ASPI/ Foto: Facebook @ASPI

În primul meci oficial din istoria clubului, Asociația Sportivă Politehnica Iași a făcut spectacol și s-a impus, scor 5-0, în partida cu Gloria Bălțați.

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