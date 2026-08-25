„Xavi, ca ciocolata” Sinceritate maximă la prezentarea noului selecționer al Olandei: „Guardiola și Slot au fost primele opțiuni”. Reacția catalanului

Nigel de Jong (41 de ani), directorul tehnic al naționalei Olandei, a dezvăluit că Pep Guardiola (55 de ani) și Arne Slot (47 de ani) au fost primele opțiuni ale federației pentru postul de selecționer.

Anunțul a fost făcut chiar în timpul prezentării lui Xavi Hernandez (46 de ani) la conducerea primei reprezentative.

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Pe 12 august, federația din Țările de Jos a anunțat că Xavi Hernandez este noul selecționer al echipei naționale, acesta înlocuindu-l pe Ronald Koeman. Catalanul va avea drept obiective Euro 2028 și CM 2030.

Nigel de Jong, la prezentarea lui Xavi ca selecționer al Olandei: „Guardiola și Slot au fost primele opțiuni”

Faptul că Xavi nu a fost prima variantă luată în calcul de KNVB nu constituia o noutate, însă Nigel de Jong a surprins în momentul în care a vorbit despre acest lucru la prima conferință de presă susținută de Xavi Hernandez.

„Prima noastră opțiune a fost Pep Guardiola, dar el voia să-și ia un an liber. A doua opțiune a fost Arne Slot, dar acesta a preferat să rămână activ în fotbalul de club. Apoi am trecut la al treilea candidat, Xavi Hernandez”, a spus directorul tehnic al naționalei Olandei, potrivit lequipe.com.

Fără echipă de când a părăsit FC Barcelona în iunie 2024, Xavi a devenit primul selecționer străin al naționalei Oranje de la austriacul Ernst Happel în 1978.

Catalanul nu a părut afectat de faptul că federația a ținut să precizeze că nu el a fost prima opțiune pentru această funcție:

Păi, nu e o poziție rea după Guardiola și după Slot. Locul al treilea. Cel puțin suntem… pe podium, nu? Xavi Hernandez, selecționer Olanda

„Se pronunță «Xavi», ca «ciocolata»”

Noul selecționer a oferit un moment amuzant când a fost întrebat cum se pronunță corect numele său.

„Xavi Hernandez. Xavi”, a spus catalanul, înainte de a explica „«CHavi», ca «CHocolate» (ciocolată în limba engleză)”.

🗣️ XAVI, A UN PERIODISTA HOLANDÉS: “MI NOMBRE SE PRONUNCIA XAVI. XAVI… COMO ‘CHOCOLATE’” 😂😂



👀 “No pasa nada por ser la TERCERA OPCIÓN tras GUARDIOLA y SLOT”. pic.twitter.com/LlDL9uxjJQ — Diario AS (@diarioas) August 25, 2026

Xavi vrea ca Olanda să joace „fotbal total”

În cadrul prezentării sale de marți, Xavi s-a descris ca un adept al abordării olandeze a „fotbalului total”, pe care legende precum Rinus Michels și Johan Cruyff au introdus-o la Barcelona, unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

„Vrem… să dominăm jocul, să preluăm inițiativa cu mingea. Și, în același timp, obiectivul nostru este să arătăm tuturor o echipă plină de pasiune, dorință și ambiție.

Vom încerca să schimbăm câteva lucruri. Obiceiuri bune, energie nouă. Vom munci cu pasiune, cu ambiție și cu dorință, pentru ca cei 18 milioane de oameni din Olanda să fie mândri de echipa noastră”, a declarat Xavi, potrivit espn.com.

Primul test al lui Xavi este programat pe 24 septembrie, la Amsterdam, când Olanda va întâlni Germania lui Jurgen Klopp în Liga Națiunilor.

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