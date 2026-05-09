Poli Timișoara a promovat  VIDEO. A revenit în Liga 2 după o așteptare de trei ani. A fost sărbătoare pe teren!

Politehnica Timișoara a promovat matematic în Liga 2, după o așteptare de trei ani.

Echipa antrenată de Dan Alexa (46 de ani) a învins-o, sâmbătă, pe Minaur Baia Mare cu scorul de 1-0 și și-a asigurat prezența în liga secundă din sezonul viitor.

Poli Timișoara și CS Minaur Baia Mare s-au întâlnit în cadrul etapei 6 din seria 4 din play-off-ul Ligii 3. Unicul gol al partidei a fost marcat de Călin Toma, în minutul 60, din penalty.

Grație succesului obținut în fața celor de la CS Minaur Baia Mare, Poli Timișoara a promovat matematic în Liga 2, după o așteptare de trei ani.

Echipa antrenată de Dan Alexa a încheiat pe primul loc în seria 4 din play-off-ul Ligii 3, cu 29 de puncte acumulate. Poli Timișoara a fost urmată de CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, cu câte 21 de puncte.

În cei trei ani în care a jucat în Liga 3, Poli Timișoara a mai încercat să obțină promovarea, dar a fost învinsă la baraj.

Acum, timișorenii și-au îndeplinit marele obiectiv, iar la finalul partidei de sâmbătă a fost sărbătoare pe teren. Fanii au intrat pe gazon, au cântat și au sărbătorit alături de elevii lui Dan Alexa.

Și Râmnicu Vâlcea a promovat matematic în Liga 2, profitând de remiza dintre CS U Craiova 2 și Jiul Petroșani, scor 1-1.

În Liga 3, echipele clasate pe primul loc în cele patru play-off-uri promovează direct în liga secundă, în timp ce echipele de pe locul al doilea vor juca în barajul de promovare.

În plus, la meciul dintre Augsburg și Borussia Monchengladbach, scor 3-1, din etapa 33 din Bundesliga, fanii oaspeților au afișat un mesaj pentru cei de la Poli Timișoara.

Suporterii Borussiei au afișat mesajul: „Timișoara ole, spre Divizia B!”. Fanii celor două echipe sunt cunoscuți pentru frăția de care au dat dovadă de-a lungul anilor.

Mesajul afișat de fanii Borussiei Monchengladbach. Foto: opiniatimisoarei.ro

Campionatul Mondial 21:51 Iertați înainte de Mondial FIFA a anulat suspendările a doi jucători eliminați în preliminarii

