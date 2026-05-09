Gâlcă a refuzat să răspundă Ce s-a întâmplat cu antrenorul Rapidului la interviul dinainte de meciul cu U Cluj: l-a privit cu subînțeles pe reporter

U Cluj - Rapid. Costel Gâlcă (54 de ani) a avut o reacție neobișnuită la începutul interviului dinaintea partidei.

Antrenorul giuleștenilor a prefațat duelul cu câteva zeci de minute înaintea fluierului de start, însă a fost deranjat la început de zgomotul din jur.

U Cluj - Rapid. Costel Gâlcă a refuzat să răspundă la interviu din cauza zgomotului

În momentul în care a ajuns la interviu, reporterul i-a adresa lui Gâlcă prima întrebare, însă tehnicianul l-a privit cu subînțeles, a zâmbit și a refuzat să ofere un răspuns, din cauza gălăgiei de pe hol, făcând semn cu capul spre zona de unde se auzeau vocile.

Reporterul a încercat apoi să calmeze lucrurile, iar în momentul în care s-a făcut liniște, Costel Gâlcă a dus interviul la final.

Despre așteptări și modul în care a pregătit partida, Gâlcă a transmis:

„Pentru noi e important, pentru că, așa cum am spus, ne dorim foarte mult să avem șanse în continuare de a ne califica într-o cupă europeană.

E din în ce mai greu, dar am avem multă speranță, multă tinerețe și ne dorim să iasă cât mai bine acest meci.

Mi-e greu să vă spun, pentru că nu știu ce se va întâmpla și cum vor duce meciul cei care sunt în teren.

E important să scoatem ceva pozitiv și să avem șanse în continuare la cupele europene. Pentru asta suntem pregătiți, de aceea am introdus și doi atacanți și sper să dea roade această poziție a celor doi”.

