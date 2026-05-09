Iertați înainte de Mondial FIFA a anulat suspendările a doi jucători eliminați în preliminarii

Nicolas Otamendi (38 de ani) și Moises Caicedo (24 de ani) au scăpat de suspendări și vor putea juca încă din primul meci la CM 2026.

Cei doi jucători sud-americani au văzut cartonașul roșu în același meci, în finalul preliminariilor pentru Cupa Mondială, însă prezența lor la turneul final nu va fi afectată.

Otamendi și Caicedo nu vor mai fi suspendați la CM 2026

Oficialii FIFA s-au întâlnit recent și au purtat discuții inclusiv cu președintele CONMEBOL, forul continental din America de Sud.

Ulterior, instituția condusă de Gianni Infantino a luat decizia de a anula suspendările primite de jucători în urma eliminărilor din preliminarii pentru Campionatul Mondial.

Astfel, Nicolas Otamendi și Moises Caicedo își vor putea reprezenta țările încă de la primul meci al naționalelor de la turneul final din această vară, informează tribuna.com.

Suspendarea se ridică atât în cazul celor care au văzut cartonașul roșu direct, cum este cazul campionului mondial, dar și în cazul celor care au văzut două „galbene” în aceeași partidă, așa cum s-a întâmplat la jucătorul ecuadorian.

În finalul anului trecut, Cristiano Ronaldo a fost și el „iertat” de FIFA, care l-a sancționat pe lusitan cu 3 etape după cartonașul roșu văzut în penultimul meci al calificărilor, însă ultimele două sunt cu suspendare.

Veteranul portughez va putea evolua astfel încă din primul meci, cu condiția să nu mai aibă nicio abatere până la Mondial.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

