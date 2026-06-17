Infantino a mers la iranieni Președintele FIFA a intrat în vestiarul naționalei, după ce jucătorii au cerut ajutor din cauza comportamentului americanilor
Gianni Infantino FOTO: captura x.com/@DeMarkeSports
Campionatul Mondial

Infantino a mers la iranieni Președintele FIFA a intrat în vestiarul naționalei, după ce jucătorii au cerut ajutor din cauza comportamentului americanilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 12:09
  • Gianni Infantino (56 de ani) a mers în vestiarul naționalei din Iran, după primul meci disputat de echipa lui Amir Ghalenoei la Cupa Mondială, dar și după ce delegația iraniană a solicitat ajutorul FIFA din cauza comportamentului autorităților americane.
  • Ce mesaj le-a transmis președintele FIFA jucătorilor, mai jos.
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Prezența Iranului la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Până la urmă, echipa a debutat marți dimineață la Cupa Mondială, terminând la egalitate meciul disputat în Los Angeles, 2-2 cu Noua Zeelandă.

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Ce le-a transmis Gianni Infantino fotbaliștilor din Iran

La finalul partidei cu Noua Zeelandă, Infantino a mers în vestiarul Iranului și a discutat cu jucătorii grupării de la Teheran. Discursul său a fost ulterior publicat în spațiul public de jurnalistul Hatam Shiralizadeh.

Infantino i-a felicitat pe iranieni și le-a transmis acestora că în aceste momente grele pentru țara lor, ei sunt un exemplu pentru toată lumea.

Mai mult, șeful FIFA le-a transmis iranienilor că pot obține rezultate foarte bune la turneul final american.

„A fost un meci dificil. Cu puțin mai mult noroc, ați fi putut câștiga. Le-ați arătat familiilor voastre, prietenilor voștri și întregii lumi că sunteți la Cupa Mondială pentru a obține rezultate bune și mai aveți alte două meciuri (n.r. - cu Belgia și Iran) să demonstrați asta.

În cele două meciuri veți face, din nou, pe toată lumea mândră. Vă mulțumesc că sunteți aici! Știu prin ce treceți, vă înțeleg, dar sunteți mai puternici decât orice.

Ați transmis un mesaj puternic întregii lumi, ați unit întregul stadion și vă mulțumesc foarte mult. Acesta este doar începutul Cupei Mondiale. Scrieți istorie, întreaga lume vă privește.

Continuați să jucați cu inimile pentru poporul vostru și pentru toți cei din întreaga lume care vă urmăresc. Sunteți mai puternici decât orice”, a spus Gianni Infantino, citat de talksport.com.

Iranienii s-au plâns după meciul cu Noua Zeelandă: „Suntem cea mai oprimată echipă”

Selecționerul naționalei Iranului, Amir Ghalenoei, s-a plâns la finalul partidei de măsurile luate împotriva Iranului, declarând că naționala asiatică este „cea mai oprimată de la Mondial”.

„După meciul de astăzi ne-au spus: «Trebuie să plecați imediat», deși ziua de astăzi este foarte importantă pentru recuperarea jucătorilor.

Ni s-a cerut să ne îmbarcăm într-un avion și să ne întoarcem în cantonamentul din Tijuana. Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

Ne obligă să ne întoarcem mai devreme, fac situația din ce în ce mai dificilă și ne pun multe obstacole, dar nu vom lăsa asta să ne împiedice din a da tot ce avem mai bun.

Cred că echipa noastră este cea mai oprimată din tot Campionatul Mondial. Federația noastră nu este aici, presa noastră nu este aici, iar conducerea noastră, de asemenea, nu este aici”, a spus Ghalenoei.

Mehdi Taremi: „Totul este un dezastru pentru noi”

Liderul naționalei Iranului, atacantul Taremi, și-a exprimat și el nemulțumirea față de condițiile impuse echipei sale la acest Mondial:

„Cred că nu e bine pentru fotbal. La Campionatul Mondial trebuie să te pregătești bine pentru următorul meci, iar ceea ce ni se întâmplă provoacă mult stres pentru jucători, staff, pentru toată lumea.

Nu avem sprijin și cred că FIFA trebuie să ne ajute mai mult. Să vedem ce se va întâmpla în viitor.

Ar fi trebuit ca programul să fie așa: mâine dimineață ne recuperăm, apoi zburăm la Tijuana, iar după ne întoarcem din nou la Los Angeles. Dar acum trebuie să ne întoarcem direct. De fapt, totul este un dezastru pentru noi”.

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