A semnat cu Real Madrid „Galacticii” au anunțat transferul liderului de la Manchester City! Victorie în fața rivalei Barcelona
Bernardo Silva FOTO: Facebook Real Madrid
Campionate

A semnat cu Real Madrid „Galacticii” au anunțat transferul liderului de la Manchester City! Victorie în fața rivalei Barcelona

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 14:23
  • Real Madrid l-a prezentat, miercuri, pe mijlocașul Bernardo Silva (31 de ani), care a plecat liber de contract de la Manchester City.
  • Portughezul a semnat un contract valabil până în 2028 cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”.
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După ce au anunțat luni transferul lui Marc Cucurella de la Chelsea, „galacticii” au dat o nouă lovitură, reușind să obțină semnătura liderului de la Manchester City. Bernardo Silva a fost dorit și de Barcelona.

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Real Madrid a oficializat transferul lui Bernardo Silva

Real Madrid a anunțat că a ajuns la un acord pentru un contract de doi ani cu Bernardo Silva, potrivit site-ului oficial al clubului.

„Real Madrid CF și Bernardo Silva au ajuns la un acord pentru ca acesta să devină jucător al echipei Real Madrid pentru următoarele două sezoane, până pe 30 iunie 2028”, a transmis Real Madrid.

După ce au anunțat transferul, „galacticii” au postat pe rețelele de socializare un videoclip de prezentare a lui Bernardo Silva, în care au fost evidențiate cele mai importante momente din cariera mijlocașului lusitan.

Cotat la 22 de milioane de euro de către Transfermarkt, Bernardo Silva a mai jucat de-a lungul timpului la Benfica, AS Monaco, acolo unde a fost coechipier cu Kylian Mbappe, și Manchester City, grupare alături de care a câștigat toate trofeele puse în joc.

Trofeele câștigate de Bernardo Silva în cariera sa:

  • 1X Liga Campionilor, în sezonul 2023/2024
  • 6X Premier League, în 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 și 2024
  • 1X Ligue 1, în sezonul 2016/2017
  • 2X UEFA Nations League, în 2019 și 2025
  • 1X Campionatul Mondial al Cluburilor, în 2024
  • 3X FA Cup, în 2019, 2023 și 2026
  • 5X Cupa Ligii Angliei, în 2018, 2019, 2020, 2021 și 2026
  • 3X Supercupa Angliei, în 2019, 2020 și 2025
  • 1X Liga Portugal, în sezonul 2013/2014
  • 1X Cupa Portugaliei, în 2014
  • Cupa Ligii Portugaliei, în 2014

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