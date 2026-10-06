„E îngrozit!” I se cere demisia selecționerului polonez: „Românii au pierdut cu 0-6, nu noi i-am bătut cu 6-0”

Jan Urban, 64 de ani, nu mai învinsese pe nimeni de cinci meciuri. A spulberat România, dar luni a pierdut în Bosnia. Și au reînceput atacurile contra lui.

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Înaintea meciului nostru de la Varșovia, ambii selecționeri erau sub presiune.

Polonezului Jan Urban i se cerea tot mai insistent demisia, în timp ce Gică Hagi sugera el că ar putea să renunțe.

După 6-0 pentru alb-roșii, Urban scăpa de atacuri. „Le mulțumesc jucătorilor, voi avea două zile liniștite”, declara el cu umor.

Legat de Hagi, a spus: „Știam că se simte groaznic”.

Jan Urban, în pericol: „Nu vreau să abordez în acest moment subiectul viitorului meu”

După acele două zile liniștite, Polonia a pierdut și ea, 0-1 cu Bosnia la Zenica, și liniștea a dispărut.

Urban, salvat de acel 6-0 după cinci meciuri la rând fără victorie, e iar în pericol și tot mai mulți îl critică dur pentru jocul și înfrângerile roș-albilor.

„Nu vreau să abordez în acest moment subiectul viitorului meu”, a declarat antrenorul în vârstă de 64 de ani.

„Văd un selecționer îngrozit”, a tunat fostul internațional Wojciech Kowalczyk pentru Weszlo.

„ Să-l înlocuiască imediat pe Urban”

La rândul său, legendarul portar Jan Tomaszewski i-a cerut în Super Express președintelui federației (PZPN), Cezary Kulesza, „să-l înlocuiască imediat pe Urban.

Nu avem echipă. Meciul cu România? Românii au pierdut cu 0-6, nu noi i-am bătut cu 6-0”.

Doar Zbigniew Boniek, unul dintre marii jucători ai istoriei fotbalului polonez, l-a apărat pe Urban.

„Soluția la o situație dificilă nu este să ne gândim la schimbarea antrenorului”, a declarat atacantul naționalei clasate pe 3 la CM 1982.

Uneori poți ieși dintr-o situație dificilă dacă ai încredere în tine, dacă crezi în ceea ce faci, dacă există un concept și acel concept începe să dea rezultate. Întrebarea este dacă există încredere în antrenor. Pentru că o poți simți. Dacă un antrenor nu simte încrederea conducerii federației, nu este ușor Zbigniew Boniek, pentru Prawda Futbolu

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