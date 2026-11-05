Amenințare pentru România Cei doi stoperi care vor juca la București cu Polonia au înscris pentru Porto în același meci de Ligă

Jan Bednarek, 30 de ani, va evolua pentru a 80-a oară în tricoul Poloniei pe Arena Națională. Jakub Kiwior, 26 de ani, va sărbători a 50-a selecție pe 14 noiembrie.

Amândoi sunt titulari la FC Porto și au înscris miercuri seară la 4-1 cu Napoli, în Liga Campionilor.

Kiwior a jucat toate minutele în acest sezon la echipa portugheză.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 6-0 la Varșovia, pe 2 octombrie, polonezii se pregătesc să ne atace și la București, pe 14 noiembrie, în revanșa din Nations League.

Jan Bednarek, 30 de ani, și Jakub Kiwior (26), ambii stoperi ai lui Jan Urban la națională, au fost buni și în ofensivă miercuri seară, la FC Porto, 4-1 cu Napoli în Liga Campionilor.

Bednarek și Kiwior, goluri pentru Porto. Al doilea a jucat toate minutele în acest sezon

Și unul, și celălalt au înscris după cornere. Bednarek a deschis scorul, Kiwior a marcat pentru 3-1. Aproape identic, cu capul, din centrul careului, la colț.

Kiwior a sărit mai mult decât toți adversarii și a marcat la 4-1 cu Napoli. Foto: Imago

Amândoi sunt titulari la echipa de club. Bednarek a jucat 14 partide în acest sezon în toate competițiile, cu o medie de 76,7 minute pe meci.

A punctat de două ori, la fel și celălalt fundaș central, care are și o pasă decisivă.

Kiwior are 15 întâlniri (toate) la Porto în 2026-2027, fără să piardă niciun minut. A fost permanent integralist.

40 de milioane de euro valorează Jakub Kiwior (Transfermarkt), mai mult decât orice „tricolor”. Bednarek este cotat la 11 milioane

Bednarek a marcat și contra noastră

Cei doi stoperi polonezi au fost titulari și la 6-0 cu România. Bednarek a înscris și atunci, pentru 5-0.

Reușita lui Bednarek la Polonia - România 6-0. Foto: Imago

Foarte probabil, selecționerul Urban va începe tot cu ei și pe Arena Națională. Pentru amândoi, va fi un meci important.

Bednarek va purta tricoul Poloniei a 80-a oară. Kiwior va avea a 50-a selecție.

2 este numărul golurilor marcate de Bednarek și Kiwior la națională. Ultimul are și un assist

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport