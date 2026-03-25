Venituri-record, pierderi uriașe Arena Națională a înregistrat un deficit colosal în anul cu cele mai mari încasări din istoria sa
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 09:52
  • Arena Națională a înregistrat în 2025 cele mai mari venituri din istoria sa, însă bilanțul financiar arată că stadionul Capitalei continuă să funcționeze pe pierdere.
  • Cheltuielile stadionului depășesc semnificativ încasările.

Deficitul operațional din anul trecut ar fi fost al doilea cel mai mare de la inaugurarea arenei, după cel din 2020, an marcat de restricțiile pandemice.

Arena Națională a înregistrat un deficit de 4 milioane de euro în cel mai profitabil an din istoria sa

În 2025, veniturile obținute din închirierea stadionului au ajuns la aproximativ 1,81 milioane de euro, în creștere față de cele 1,12 milioane de euro înregistrate în 2024, conform gsp.ro.

Este cel mai productiv an din punct de vedere al încasărilor de la deschiderea stadionului.

Sumele provin din organizarea a 60 de evenimente, dintre care:

  • 48 de meciuri de fotbal, care au generat aproximativ 1,38 milioane de euro;
  • 12 evenimente non-sportive, care au adus în jur de 432.000 de euro.

Astfel, un meci de fotbal a produs, în medie, 28.750 de euro, în timp ce un eveniment non-sportiv a generat aproximativ 36.000 de euro.

Totuși, costurile totale pentru întreținerea și funcționarea stadionului au ajuns la 29,3 milioane de lei (aproximativ 5,81 milioane de euro), de 3,2 ori mai mult decât veniturile obținute.

Printre cele mai importante cheltuieli se numără:

  • întreținerea gazonului - aproximativ 1,55 milioane de euro, o sumă mai mare decât veniturile generate de toate meciurile de fotbal din 2025
  • serviciile de mentenanță - circa 1,47 milioane de euro, care includ reviziile tehnice și funcționarea sistemelor interne
  • utilitățile (energie electrică, gaze, apă și canalizare) - aproximativ 1,03 milioane de euro
253.000 de euro
a achitat, în medie, lunar Primăria pentru menținerea stadionului în stare de funcționare, sumă care nu include costurile cu utilitățile

De asemenea, municipalitatea a achitat aproximativ 61.000 de euro pentru înlocuirea scaunelor deteriorate sau uzate.

Diferența dintre venituri și cheltuieli arată că Arena Națională a generat în 2025 un deficit de aproximativ 4 milioane de euro.

Singurul an în care pierderile au fost mai ridicate a fost 2020, când stadionul a găzduit foarte puține evenimente din cauza pandemiei, deficitul ajungând la aproximativ 4,5 milioane de euro.

Datele financiare indică un dezechilibru constant: de la inaugurarea stadionului și până în 2025, cheltuielile totale au depășit 40,8 milioane de euro, în timp ce veniturile au însumat aproximativ 13,07 milioane de euro.

Justin Ștefan: „Am plecat cu promisiunea că nu se va mai întâmpla”

Justin Ștefan a declarat că a avut o discuție cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În urma acestei discuții, s-a convenit ca stadionul să nu mai fie închiriat pentru evenimente non-sportive în perioada decisivă a competiției interne, adică în fazele de play-off și play-out.

Am avut o întâlnire cu primarul Capitalei, cu domnul Ciucu. Dânsul ne-a promis că vor găsi soluții pentru ca, din sezonul următor, să nu se mai întâmple o astfel de situație. I-am explicat: «Înțelegem că doriți să eficientizați costurile stadionului, care este în pierdere, și să căutați soluții. Dar, în acea parte a sezonului, noi avem cele mai importante meciuri, cu cea mai mare miză. Vor exista pierderi mari, mă refer la încasările din bilete». Justin Ștefan

Totuși, această măsură ar putea reduce veniturile stadionului, în condițiile în care marile concerte generează, în medie, sume mai mari decât partidele de fotbal.

  • Un meci de fotbal generează, în medie, aproximativ 28.750 de euro.
  • Un concert de mare amploare poate aduce în jur de 60.000 de euro.

Deși Arena Națională a atins un nivel record al veniturilor în 2025, modelul actual de funcționare rămâne dependent de subvenții publice.

163.000 de euro
a încasat Primăria în 2024 din evenimentele majore organizate pe Arena Națională: concertele susținute de Ed Sheeran și Coldplay (câte 58.000 de euro fiecare) și festivalul Comic Con (47.000 de euro)

