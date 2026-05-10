Astă seară, de la ora 22:00, are loc un nou episod din El Clasico. Barcelona și Real Madrid se înfruntă pe Camp Nou în etapa a 35-a din LaLiga.

Un eveniment care excede sportului, meciul din această seară are o încărcătură aparte, catalanii putând să-și adjudece al 29-lea titlu în Spania pe propriul teren, după un meci cu marea rivală. Spectacolul pare garantat și se poate extinde și pe biletele de pariuri.

Barcelona vrea să câștige cu stil

Este puțin probabil ca echipa din Catalunia să piardă titlul în acest sezon. Cu 4 etape înainte de final, Barca este lider în LaLiga, având cu 11 puncte mai mult decât Real, echipa de pe locul al 2-lea. O remiză le este suficientă catalanilor pentru a-și adjudeca titlul, dar, cu siguranță, ei își doresc să-și atingă obiectivul cu o victorie în fața marii rivale.

Cele două echipe s-au întâlnit de două ori în acest sezon. În meciul tur din LaLiga, Real s-a impus cu 2-1. Catalanii și-au luat revanșa în Supercupă, când au câștigat cu 3-2. De altfel, cu goluri marcate de ambele echipe și cel puțin 3 goluri s-au terminat ultimele 5 meciuri directe. Chiar dacă de la gazde lipsesc Raphinha și Lamine Yamal, iar de oaspeți Rodrygo, Arda Guller și, posibil, Mbappe, cei doi granzi ai Spaniei au suficientă calitate pentru a continua să ofere multe goluri.

Barcelona și Real au oferit spectacol în ultimele meciuri

Pentru fanii catalani o victorie în acest meci ar mai șterge din ratarea sezonului de Champions League. Favoriții lor trebuie să se întrebuințeze deoarece Real Madrid marchează meci de meci. Din teren nu vor lipsi Lewandovski, Fermin, Rashford, Feran Torres, Vinicius Jr., Brahim Diaz sau Bellingham, așa că are cine să dea goluri.

Ultimele 5 meciuri directe au fost un festival de acțiuni ofensive încheiate cu șuturi la poartă. Cele două echipe au expediat 169 de șuturi (o medie de 33,8 șuturi pe meci). Dintre acestea, 77 de șuturi au fost cadrate (15,4 șuturi pe poartă în medie pe meci). Ca o scurtă comparație, menționăm că în exuberantul PSG – Bayern Munchen (scor 5-4) s-au expediat 22 de șuturi dintre care 13 cadrate.

Lewandovski la ultimul El Clasico?

În august polonezul Lewandovski va împlini 38 de ani și, după ultimele informații, este tentat de o nouă aventură, cel mai probabil la Juventus Torino. Chiar dacă a jucat mai puțin în acest sezon, atacantul catalanilor a înscris 18 goluri și a dat 4 pase decisive. Sigur de titularizare în El Clasico, el va face tot posibilul să își ia adio de la fani cu un gol în marele meci.

Jucătorul polonez a jucat în 6 El Clasico și a marcat de 5 ori. În absența lui Lamine Yamal el este executantul desemnat pentru lovituri de la 11 metri. Fără aportul principalilor furnizori de pase, Yamal și Raphinia, el va fi cel care va elibera spațiile pentru colegii de la mijlocul terenului, dar gândul său va fi doar către poarta adversă. Și, pentru că s-a dovedit un jucător de echipă, este foarte posibil ca partenerii săi din echipa Barcelonei să îl caute cu foarte multe pase.

