Ponturi pariuri XBets.ro – Etapa 1 din Play-off și Play-out Superliga
Publicitate

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 12:05
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 13:04
  • Astăzi încep meciurile din Play-off și Play-out Liga 1.
  • Disputa pentru titlu este una mai interesantă ca niciodată, toate cele 6 echipe având șanse reale de a termina pe primul loc.

Cu 30 de puncte, Universitatea Craiova pleacă în competiție cu un avantaj de 2 goluri față de Rapid, ocupanta locului al doilea. Echipele din Cluj sunt pe locurile 3 și 4, cu câte 27 de puncte, urmate de Dinamo, cu 26 de puncte, și FC Argeș, cu 25 de puncte.

Și în Play-out se joacă cu mare intensitate. Cu Mirel Rădoi pe bancă, FCSB este favorită să termine prima, în timp ce pentru salvarea de la retrogradare vor lupta cel puțin 6 echipe.

Program Etapa 1 din Play-off Liga 1

  • Vineri, 13 martie, ora 20:30 – Universitatea Craiova vs FC Argeș
  • Sâmbătă, 14 martie, ora 21:00 – Rapid București vs Dinamo București
  • Luni, 16 martie, ora 20:30 – U Cluj vs CFR Cluj

Program Etapa 1 Play-out Liga 1

  • Vineri, 13 martie, ora 17:30 – UTA Arad vs FC Hermannstadt
  • Sâmbătă, 14 martie, ora 18:15 – Oțelul Galați vs Csikszereda M. Ciuc
  • Duminică, 15 martie, ora 15:00 – Farul Constanța vs Petrolul Ploiești
  • Duminică, 15 martie, ora 20:30 – FCSB vs Metaloglobus București.

Cele mai interesante meciuri din această rundă sunt cele dintre echipele implicate în lupta pentru titlu. Colegii noștri de la XBets.ro le-au analizat sub toate aspectele și au identificat câteva selecții cu care sperăm să completăm bilete câștigătoare la pariuri sportive.

U Craiova vs FC Argeș – liderul competiției face prima mutare

După mai mulți ani în care a eșuat pe ultima sută de metri în lupta pentru titlu, Universitatea Craiova se pare că are tot ce îi trebuie pentru a reuși: un lot numeros, valoros și echilibrat, experiență și mult entuziasm. Craiova este lider în competiție și echipa cu cel mai bun bilanț pe propriul teren. Din cele 15 meciuri jucate acasă, oltenii au câștigat 11, au terminat 3 la egalitate și au pierdut unul. Ei au marcat, în medie, 2 goluri în meciurile jucate pe Oblemenco.

Primul adversar al Universității în Play-off este FC Argeș, revelația întrecerii. Nou promovată, formația argeșeană a acces în Play-off cu 25 de puncte după înjumătățire, la 5 puncte de Craiova. FC Argeș nu a primit gol în ultimele 3 etape din sezonul regulat și își propune să plece cu puncte din Bănie.

PONT: Universitatea Craiova vs FC Argeș – 1 solist – cota 1.54

Rapid București vs Dinamo București – „câinii” vor revanșa după sezonul regulat

Duminică, de la ora 21:00, în Giulești se joacă partida dintre Rapid și Dinamo. Ambele echipe și-au propus câștigarea campionatului încă de la începutul acestuia. Giuleștenii încep Play-off-ul pe locul al 2-lea, cu 28 de puncte, în timp ce dinamoviștii sunt pe locul 5, cu 26 de puncte.

Pe lângă avantajul terenului propriu, în acest meci Rapid se prezintă și cu un moral bun în urma victoriilor obținute în cele două meciuri directe din sezonul regulat: 2-0 în deplasare și 2-1 în urmă cu 3 săptămâni, în Giulești. Dinamo încearcă să regăsească drumul spre victorie după ce a pierdut în ultimele 3 etape ale sezonului regulat.

PONT: Rapid București vs Dinamo București – total cornere peste 8.5 – cota 1.65

U Cluj vs CFR Cluj – vor fi din nou multe goluri?

Universitatea Cluj și CFR Cluj au oferit două dintre cele mai interesante meciuri din sezonul regulat. În turul campionatului, pe Cluj Arena, cele două au terminat la egalitate, 2-2. În returul din Gruia, „ceferiștii” s-au impus cu 3-2, după un meci tensionat la finalul căruia antrenorul „șepcilor roșii”, italianul Bergodi, a fost suspendat pentru o lună.

U Cluj a terminat sezonul regulat cu 4 victorii consecutive și 14 goluri marcate, dar performanța sa pălește în fața celor 11 victorii consecutive în campionat obținute de trupa antrenată de Daniel Pancu. Totuși, gazdele vor încerca să profite de prezența propriilor suporteri.

PONT: U Cluj vs CFR Cluj – 1X & peste 1,5 goluri – cota 2.00

Vezi aici lista cu case de pariuri România care oferă cote mari pentru Superliga!Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y0

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share