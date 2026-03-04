Miercuri, 04.03.2026, este o altă zi în care fotbalul de calitate ne încântă.

Astăzi se joacă meciuri din sferturile de finală ale Cupei României, din etapa 29 din Premier League și Coppa Italia.

* articol publicitar

Colegii noștri de XBets.ro au analizat aceste meciuri și au pregătit o serie de ponturi pariuri pentru azi.

U Craiova vs CFR Cluj – capul de afiș în Cupa României

Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj este cel mai interesant din sferturile de finală ale Cupei României. Accederea în semifinale se joacă în Bănie, de la ora 20:30. Se întâlnesc în acest meci cele mai în formă echipe din campionat. Craiova este lider în Superliga, având un avans de 4 puncte față de Rapid, ocupanta locului al doilea. CFR Cluj înregistrează o serie cu 10 victorii consecutive în campionat și 12 meciuri consecutive fără înfrângere.

PONT: Universitatea Craiova vs CFR Cluj – Ambele marchează (GG) – cota 2.00

FC Argeș vs Gloria Bistrița – sezon de vis pentru argeșeni

După calificarea în Play-off-ul Superligii, FC Argeș, echipă care a revenit în acest an în prima ligă, are o oportunitate de a se califica în semifinalele Cupei României, unde o așteaptă U Cluj. Argeșenii joacă astăzi, de la ora 17:30, la Mioveni, cu Gloria Bistrița, echipă clasată în a doua jumătate a Ligii a 2-a. După victoriile cu Farul Constanța și Dinamo București, elevii lui Bogdan Andone nu ar trebui să se încurce cu divizionara secundă.

PONT: FC Argeș vs Gloria Bistrița – 1 & Peste 1,5 goluri – cota 1.73

Newcastle vs Manchester United – continuă „diavolii” seria pozitivă?

Sub comanda interimarului Michael Carrick Manchester United a obținut 7 rezultate pozitive consecutive, dintre care 6 victorii. Pentru a-și prelungi seria, „diavolii roșii” trebuie să plece neînvinși de la Newcastle. Meciul este programat să înceapă la ora 22:15. Dacă forma oaspeților este evidentă, gazdele trec printr-o perioadă în care rezultatele pozitive alternează cu înfrângerile. Totuși, băieții antrenați de Eddie Howe au un moral bun după calificarea în optimile Champions League și 10 meciuri consecutive cu gol marcat.

PONT: Newcastle vs Manchester United – Ambele marchează (GG) – cota 1.46

Manchester City vs Nottingham – „cetățenii” în urmărirea „tunarilor”

5 puncte o despart pe Manchester City de Arsenal, liderul Premier League. Fotbaliștii antrenați de Pep Guardiola au un meci mai puțin disputat. Până la jucarea restanței, în această seară, de la ora 21:30, pe Etihad Stadium, „cetățenii” vor juca cu Nottingham, echipă aflată în cursa pentru salvarea de la retrogradare. Se știe că Manchester City este redutabilă pe propriul teren, așa că victoria este rezultatul așteptat de cei mai mulți jucători la pariuri. Asta cu atât mai mult cu cât Nottingham nu a câștigat de 6 etape.

PONT: Manchester City vs Nottingham Forest – 1 peste 1,5 goluri Manchester City – cota 1.65

Aston Villa vs Chelsea – meci de Champions League în etapa 29 din Premier League

Aston Villa și Chelsea sunt două dintre echipele cu pretenții de Champions League în viitorul sezon. Echipa din Birmingham este pe locul 4 și are un avans de 6 puncte față de londonezi. Ambele echipe au avut perioade în care jocul a curs foarte bine, dar în ultimul timp au apărut sincope. Aston Villa a obținut doar o victorie în ultimele 5 etape (2 remize și 2 înfrângeri). În același interval, Chelsea a câștigat două meciuri, dar înfrângerile cu Arsenal în campionat și EFL Cup ne arată că trupa lui Liam Rosenior nu are încă anvergura pentru a câștiga Premier League.

PONT: Aston Villa vs Chelsea – sub 3,5 goluri – cota 1.50

Lazio vs Atalanta în semifinalele Copa del Rey

Lazio și Atalanta joacă de la ora 22:00 pe Olimpico din Roma pentru a ajunge în finala Coppa Italia. Cum înfruntarea se desfășoară în două manșe, cel mai probabil, cele două echipe vor aborda cu prudență acest prim meci. Atalanta are avantajul moral al victoriei obținute în urmă cu 3 săptămâni în meciul retur din Serie A, dar și al unor rezultate mai bune în ultima perioadă. Lazio nu a mai câștigat de 5 meciuri și s-a îndepărtat de locurile care duc în cupele europene.

PONT: Lazio vs Atalanta – X2 & Peste 0.5 goluri Atalanta – cota 1.50

Pe XBets.ro ai mereu ponturi pariuri din fotbal și alte sporturi, Biletul Zilei, Cota 2 azi și informații de ultimă oră din lumea sportului.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!