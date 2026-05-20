Ponturi pariuri XBets.ro Pentru finala UEFA Europa League – miercuri, 20.05.2026
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 12:53
  • Astăzi, de la ora 22:00, pe Besiktas Park din Istanbul se va desfășura finala Europa League 2025/2026.
  • Cele două echipe care se vor înfrunta pentru trofeu sunt Freiburg (Germania) și Aston Villa (Anglia).
  • Dacă nemții sunt în căutarea primului trofeu european, englezii au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982, Supercupa Europei în 1982 și Cupa Intertoto în 2001.

* articol publicitar

Meciul din această seară se anunță unul foarte intens, în care rigoarea și disciplina germană vor înfrunta o echipă engleză care este condusă de pe bancă de un specialist al acestei competiții. Unai Emery a câștigat Europa League de 3 ori cu Sevilla (2014, 2015 și 2016) și o dată cu Villarreal (2021). La ce ne așteptăm de la această finală conform predicțiilor echipei XBets.ro?

Aston Villa este marea favorită la câștigarea trofeului

Aston Villa este o echipă în mare formă. Trupa din Birmingham și-a asigurat prezența în viitorul sezon al Champions League. Cu o etapă înainte de finalul Premier League, „The Villans” sunt pe locul 4 în clasament, la 6 puncte de echipa de pe locul al 6-lea (din Anglia merg în UCL cel puțin 5 echipe). Moralul echipei este foarte bun după ce în ultima rundă a învins cu 4-2 pe Liverpool, campioana sezonului trecut.

De altfel, în Europa League Aston Villa a suferit doar două înfrângeri în cele 14 meciuri disputate până acum. Cotați încă de la început printre favoriții Europa League, fotbaliștii din Birmingham au terminat Grupa pe locul al 2-lea, la egalitate de puncte cu liderul Lyon. Bookmakerii agențiilor de pariuri online îi văd favoriți să ridice trofeul după 90 de minute având în vedere parcursul sinuos al celor de la Freiburg în ultimele două luni.

PONT: Freiburg vs Aston Villa: Aston Villa câștigă în timpul regulamentar – cota 1.68

Cele două echipe marchează cu regularitate

În finala din această seară se înfruntă două echipe care marchează meci de meci. În urma victoriei cu 4-1 cu Leipzig, Freiburg a terminat pe locul 7 în Bundesliga și s-a calificat în Conference League, dar țintește trofeul Europa League și prezența în Champions League. După o perioadă mai puțin fastă la începutul lui 2026, echipa antrenată de Julian Schuster a reușit să înscrie în 13 din ultimele 14 partide oficiale. În campionat, formația de la poalele Munților Pădurea Neagră a înscris 51 de goluri în 34 de meciuri (o medie de 1,5 goluri pe meci).

La rândul lor, fotbaliștii din Birmingham au marcat în 15 din ultimele 16 meciuri oficiale. În cele 37 de meciuri de campionat, Aston Villa a înscris de 54 de ori, o medie de 1,46 goluri pe meci. În Grupa Europa League a marcat 14 goluri, tot atâtea cât și în fazele eliminatorii. În medie, fotbaliștii antrenați de Unai Emery au înscris 2 goluri pe meci în Europa.

PONT: Freiburg vs Aston Villa – GG (ambele marchează) – cota 1.97

Ollie Watkins este un jucător de bază pentru Aston Villa

Unul dintre jucătorii indispensabili pentru Unai Emery este atacantul Ollie Watkins. Acesta a evoluat în 36 din cele 37 de meciuri de campionat și în toate cele 14 meciuri jucate în Europa League. Un atacant complet, cu o tehnică foarte bună și o viteză remarcabilă, acesta este o prezență constantă și la naționala Angliei.

Foarte eficient în fața porților adverse, Watkins se implică în majoritatea fazelor ofensive ale celor de la Aston Villa. El a contribuit la 17 din cele 54 de goluri marcate de „The Villans” în Premier League (14 goluri și 3 pase decisive) și la 7 din cele 28 de goluri marcate în cupele europene (5 goluri și 2 pase decisive). Suporterii echipei din Birmingham se așteaptă ca acesta să își facă simțită prezența în teren și să-și conducă echipa spre victorie. De aceea ne-a atras atenția un Super Boost cu cota 2.50 de la Superbet.

PONT: Freiburg vs Aston Villa: 1 & Total goluri - peste 0,5 & Ollie Watkins – peste 0,5 șuturi pe poartă – cota 2.50.

Vizitează XBets.ro și vezi ce case de pariuri online oferă promoții pentru finala Europa League!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari" de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias"
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat"
„Colosul din București" Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie" + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor"
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Cristian Geambașu: Obraznicii

Radu Naum: Formula fericirii

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Radu Naum: Emoție și comoție

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

„M-am supărat pe Rădoi" VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut" + „săgeți" către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi"
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

