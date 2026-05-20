Probleme mari la CFR Cluj Jucătorii ar urma să dea un ultimatum clubului: gata să plece dacă nu își primesc banii!
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 19:29
Actualizat: 20.05.2026, ora 19:29
  • Probleme financiare la CFR Cluj, care ar risca să piardă jucători importanți în această vară, dar și pe tehnicianul Daniel Pancu (48 de ani).

Deși a obținut calificarea în preliminariile Conference League, CFR Cluj nu are parte de liniște.

Jucătorii CFR-ului ar urma să dea un ultimatum clubului: gata să plece dacă nu își primesc banii!

Tensiunile din club ar pleca de la restanțele salariale către jucători. Conform gsp.ro, elevii lui Pancu ar fi transmis conducerii un ultimatum, urmând ca luni să trimită o notificare în care cer plata banilor în cel mult 10 zile.

CFR ar fi obligată să achite restanțele sau să cadă la o înțelegere cu fiecare jucător pentru o nouă amânare a plăților.

Dacă nu se va ajunge la niciun acord, fotbaliștii ar putea denunța contractele și ar pleca gratis de la club. Mai mult, și-ar putea primi ulterior banii pentru toată durata contractului inițial.

Varga: „Cred că Pancu va pleca”

Cu toate că a declarat că își dorește ca Daniel Pancu să rămână la CFR, Ioan Varga este tot mai pesimist cu privire la viitorul antrenorului pe banca echipei.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca.

Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Daniel Pancu a adunat 27 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a înregistrat 17 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Prin aceste rezultate, tehnicianul a reușit să ridice echipa de pe ultimele poziții până în play-off. Și să asigure prezența în preliminariile Conference League.

În ultima etapă din acest sezon, CFR Cluj va juca cu FC Argeș, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
