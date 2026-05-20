Baciu și-a băgat jucătorii în ședință VIDEO + FOTO. Noul tehnician de la FCSB a condus primul antrenament în formulă aproape completă

Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor al celor de la FCSB, a condus primul antrenament, în care a avut la dispoziție aproape tot lotul.

Cu câteva zile înaintea meciului de baraj cu FC Botoșani, FCSB a oficializat numirea lui Marius Baciu în funcția de antrenor al echipei.

Fostul căpitan al Stelei și-a început mandatul încă de marți, însă nu a avut la dispoziție jucătorii care au evoluat în meciul cu Hermannstadt, scor 0-2.

Marius Baciu i-a băgat în ședință pe jucătorii de la FCSB

După ce a susținut prima sa conferință de presă în calitate de antrenor la FCSB, Baciu a condus și prima sesiune de pregătire, unde a avut aproape tot lotul la dispoziție.

Înainte de startul antrenamentului, noul tehnician al roș-albaștrilor, a ținut o ședință care a durat mai mult de 10 minute, în care le-a vorbit jucătorilor.

Ulterior i-a împărțit pe aceștia în 3 grupe, conduse de cei din staff, în timp ce el supraveghea ce se întâmplă. Lucian Filip, cel care a asigurat interimatul după plecarea lui Rădoi, i s-a alăturat și el.

De asemenea, MM Stoica și Florin Cernat au fost și ei prezenți la antrenament pentru a urmări cum lucrează Baciu.

Singurii jucători care au lipsit de la antrenament au fost Daniel Bîrligea și Vlad Chiricheș.

Atacantul se recuperează în continuare după accidentare, în timp ce stoperul și-a luat deja la revedere de la colegii de la FCSB, după accidentarea suferită în meciul cu Farul (3-2), deși contractul său e scadent pe 30 iunie.

Marius Baciu va debuta pe banca celor de la FCSB la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League, programat duminică, de la ora 20:30.

