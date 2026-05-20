Arbitru bătut pe teren  Mama „centralului” de 17 ani, agresat la un meci din Dolj: „I-a dat o palmă peste față de i-a mutat capul”
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 20:00
  • Scene incredibile la un meci din Liga 5 Dolj. Un arbitru în vârstă de doar 17 ani a fost nevoit să sune la 112, după ce a fost lovit de jucători.

Totul s-a petrecut la partida dintre AFC Milan Academy și ACS Leamna, din etapa #28 a celui de-al cincilea eșalon fotbalistic din Dolj.

Mama tânărului arbitru a fost prezentă la incidentul halucinant, fiind îngrozită de cele întâmplate.

Incidente incredibile în Liga 5 Dolj

Tânărul arbitru a fost agresat de jucători la partida dintre Milan Academy și ACS Leamna, meci care s-a disputat duminică, 17 mai, pe terenul celor de la Milan Academy.

„Centralul” ar fi fost alergat, înjurat și chiar lovit de jucătorii formației gazdă, aceștia fiind deranjați de mai multe decizii luate de el în teren, scrie fanatik.ro.

Picătura care a umplut paharul a fost un penalty acordat de tânărul arbitru în favoarea celor de la Leamna, iar ce a urmat este de-a dreptul halucinant.

Acesta a fost alergat și lovit chiar pe teren, fiind nevoit să sune la 112 pentru a cere ajutor!

Mama tânărului arbitru a asistat la meci: „I-au dat pumni și picioare la coaste”

Prezentă în tribune, mama arbitrului, Mari Șearpe, a asistat îngrozită la cele întâmplate, iar ulterior a rememorat incidentele, pentru sursa citată:

„Inițial, l-au înjurat pentru că n-ar fi văzut un fault. Jucătorii aveau 30-40 de ani, iar arbitrii câte 17 ani fiecare.

În minutul 57, unul din delegații de la Milan și un jucător au luat roșu pentru proteste, iar în acel moment au intrat pe teren să-l alerge pe arbitru.

Cătălin a fugit către marginea gazonului, iar observatorul și cu alte două-trei persoane au intervenit și au eliberat terenul. Jocul a continuat până în minutul 75 când el a acordat o lovitură de pedeapsă pentru oaspeți.

Au început protestele rău, iar unul dintre jucătorii de la Milan i-a dat o palmă peste față de i-a mutat capul. În momentul ăla, el a decis să întrerupă meciul. A luat-o la fugă către vestiare cu telefonul în mână și a apelat 112.

Ulterior l-au prins undeva la colțul terenului iar alți 2-3 jucători i-au mai dat pumni și picioare pe spate și la coaste, unde nu lasă semne”.

Antrenorul de la Leamna l-a luat efectiv în brațe și l-a dus la vestiar. În momentul ăla a venit și poliția, dar am refuzat să dăm declarații, pentru că băiatul era extrem de afectat. Dar când a venit cineva din partea noastră să întrebe cine sunt băieții care au dat, un oficial de la Milan au răspuns că nu cunoaște numele jucătorilor Mama arbitrului agresat

Tot mama arbitrului a povestit și că unul dintre agresori a venit ulterior să-și ceară scuze, motivând că nu știa că arbitrul avea doar 17 ani: „Dacă avea 25 de ani, o dădeam parte-n parte”.

Arbitrul a depus plângere penală

Cătălin Georgian Șearpe, arbitrul agresat pe teren, ar fi depus plângere penală împotriva celor care l-au lovit, potrivit sursei citate. Acesta s-a prezentat la o secție de poliție din Craiova, fiind însoțit de mama sa.

Deși meciul s-a disputat duminică, 17 mai, la ora 13:00, Asociația Județeană de Fotbal Dolj nu a publicat până în prezent rezultatul final al partidei dintre AFC Milan Academy și ACS Leamna.

Incidentul a ajuns pe masa anchetatorilor, reprezentanții IPJ Dolj confirmând că polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Cercetările se vor desfășura sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

„Astăzi, în jurul orei 14.50, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de către o femeie, de 43 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că fiul său, de 17 ani, din aceeași localitate, arbitru de fotbal, ar fi fost agresat fizic în data de 17 mai a.c., de către jucătorii unei echipe de fotbal, în timp ce arbitra un meci în municipiul Craiova.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Reacția AJF Dolj

Despre incident a vorbit și Horațiu Stănescu, președintele AJF Dolj, cel care a anunțat că de anchetarea cazului se va ocupa și Comisia de Disciplină.

Mai mulți martori au fost chemați la audieri, urmând să prezinte filmări din timpul meciului, iar arbitrul a fost îndrumat să prezinte certificatul medico-legal.

Comisia de disciplină este formată din trei avocați de drept penal, urmând ca sancțiunile aplicate să fie strict pe linie sportivă, ceea ce înseamnă că echipele ar putea fi amendate, suspendări și inclusiv excluderea fotbaliștilor.

