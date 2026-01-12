Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time

- Legendarul portar scoțian Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, a reușit duminică parada începutului de an.
Într-un meci tensionat din Scottish Premiership, disputat duminică, 11 ianuarie, între Dundee FC și Heart of Midlothian FC, portarul naționalei Scoției a intrat între buturile oaspeților după eliminarea titularului Alexander Schwolow (45+5).
Portarul Graig Gordon a reușit parada începutului de an 2026
Gordon, revenit în echipă după o lungă absență, a arătat că experiența și instinctul rămân decisive. În minutele de prelungiri, Emile Acquah a reluat mingea cu capul, părea ca va fi gol, dar goalkeeperul de 43 de ani a realizat o intervenție de clasă mondială, menținând scorul de 1-0 pentru Hearts.
83 de selecții
are Graig Gordon la naționala Scoției și speră să fie convocat și la CM 2026. Portarul a câștigat 14 trofee interne cu Celtic și a apărat în Premier League, la Sunderland
Britanicii au inclus plonjonul lui Craig Gordon în Top 10 parade all-time
Parada lui Craig Gordon a fost inclusă de site-ul britanic PlanetFootball.com în Top 10 all-time cele mai spectaculoase parade din toate timpurile:
- 10. Craig Gordon vs. Dundee (2026)
- 9. Jerzy Dudek vs. AC Milan (2005)
- 8. Rene Higuita vs. Anglia (1995)
- 7. Iker Casillas vs. Sevilla (2009)
- 6. Mert Gunok vs. Austria (2024)
- 5. Jim Montgomery vs. Leeds (1973)
- 4. David Seaman vs. Sheffield United (2003)
- 3. Gregory Coupet vs. Barcelona (2001)
- 2. Peter Schmeichel vs. Rapid Viena (1996)
- 1. Gordon Banks vs. Brazilia (1970)