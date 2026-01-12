Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time

Legendarul portar scoțian Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, a reușit duminică parada începutului de an.

Într-un meci tensionat din Scottish Premiership, disputat duminică, 11 ianuarie, între Dundee FC și Heart of Midlothian FC, portarul naționalei Scoției a intrat între buturile oaspeților după eliminarea titularului Alexander Schwolow (45+5).

Portarul Graig Gordon a reușit parada începutului de an 2026

Gordon, revenit în echipă după o lungă absență, a arătat că experiența și instinctul rămân decisive. În minutele de prelungiri, Emile Acquah a reluat mingea cu capul, părea ca va fi gol, dar goalkeeperul de 43 de ani a realizat o intervenție de clasă mondială, menținând scorul de 1-0 pentru Hearts.

83 de selecții are Graig Gordon la naționala Scoției și speră să fie convocat și la CM 2026. Portarul a câștigat 14 trofee interne cu Celtic și a apărat în Premier League, la Sunderland

Britanicii au inclus plonjonul lui Craig Gordon în Top 10 parade all-time

Parada lui Craig Gordon a fost inclusă de site-ul britanic PlanetFootball.com în Top 10 all-time cele mai spectaculoase parade din toate timpurile:

10. Craig Gordon vs. Dundee (2026)

9. Jerzy Dudek vs. AC Milan (2005)

Dudek vs Milan - the best save of all-time?



Still cannot believe Shevchenko didn’t make it 4-3 pic.twitter.com/OcUSR1Xkeu — The Football History Boys (@TFHBs) September 8, 2024

8. Rene Higuita vs. Anglia (1995)

From 28 years ago tonight, here’s some delightful Barry Davies commentary for Rene Higuita’s scorpion kick.



Right after Bazza talks about the Colombian’s criminal history, Higuita does his magic, and the great man just can’t stop laughing.



Lovely stuff.pic.twitter.com/OqgPel61hO — Stu’s Football Flashbacks (@stusfootyflash) September 6, 2023

7. Iker Casillas vs. Sevilla (2009)

Esta parada de Casillas está en los libros de historia del fútbol pic.twitter.com/A6AjjzScyJ — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) January 9, 2026

6. Mert Gunok vs. Austria (2024)

Mert Günok deyince herkesin aklına ilk bu kurtarış geliyordur.



xG algoritmalarına göre gol olma ihtimali: %94

kalecinin kurtarma ihtimali: %6pic.twitter.com/qmGahlUGjG https://t.co/paNqtHaiDg — Deniz 🇦🇷 🏆 (@Fenerli_Gaucho) January 8, 2026

5. Jim Montgomery vs. Leeds (1973)

Enjoy your lunch by remembering this insane double save from Jim Montgomery in the FA Cup Final…(1973) pic.twitter.com/bnixIltFSY — The Football History Boys (@TFHBs) July 27, 2023

4. David Seaman vs. Sheffield United (2003)

David Seaman pulled off this amazing save in the FA Cup on this day in 2003pic.twitter.com/AknKmMQOBO — Vintage Football Shirts (@VFshirts) April 13, 2024

3. Gregory Coupet vs. Barcelona (2001)

On this day in 2001, Lyon legend Gregory Coupet made the best double-save we’ve ever seen. pic.twitter.com/q7ysmai2iT — MUNDIAL (@MundialMag) October 10, 2019

2. Peter Schmeichel vs. Rapid Viena (1996)

Schmeichel vs Rapid Vienna pic.twitter.com/N9DjNdaI6K — Si Lloyd (@SmnLlyd5) July 2, 2024

1. Gordon Banks vs. Brazilia (1970)

On this day in 1970:



THAT save from Gordon Banks… pic.twitter.com/gGreGBam2r — When Football Was Better (@FootballInT80s) June 7, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport