Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, consideră că formația sa rămâne principala forță a campionatului, în ciuda poziției modeste și a rezultatelor slabe din acest sezon.

Sub conducerea antrenorului Elias Charalambous, FCSB a cucerit titlul în două sezoane consecutive, 2023-2024 și 2024-2025, iar echipa speră să continue seria succeselor și în actualul sezon.

Daniel Bîrligea consideră că FCSB este în continuare principala forță din Liga 1: „Detașat”

În acest moment, FCSB ocupă locul 9, cu 31 de puncte, la doar două lungimi de zona de play-off, iar lupta pentru primele șase poziții rămâne deschisă.

„Cred că a fost un start de sezon fals. Ne-am gândit că ceilalți se vor da la o parte din fața campioanei, dar nu s-a dat nimeni.

Noi am intrat puțin cu capul pe sus și cred că asta a fost greșeala noastră”, a declarat atacantul într-o conferință de presă organizată în cantonamentul FCSB dinAntalya.

9 etape au rămas până la separarea competiției în play-off și play-out

Întrebat dacă FCSB este cea mai puternică echipă din Superliga, Bîrligea nu a stat pe gânduri: „Da, detașat” .

FCSB a disputat un amical împotriva celor de la Beșiktaș, pierdut cu scorul de 1-2, în cadrul cantonamentului din Turcia.

„Suntem destul de obosiți. Am muncit foarte mult. Ne pregătim. Vor veni meciuri importante, meciuri grele și vrem să ajungem cât mai pregătiți acolo, să colectăm puncte.

O să avem o formă mult mai bună, sper să fim cât mai fresh”, a mai spus jucătorul.

FOTO. Beșiktaș - FCSB 2-1 , amicalul jucat de campioană în Antalya

Bîrligea nu vede însă nicio echipă care să fi surprins în mod real în actualul sezon și avertizează că lupta pentru play-off este departe de a fi decisă:

„Dacă era cineva care să ne surprindă, avea 15 puncte în față. Sunt echipe care luptă foarte mult, dar se pot întâmpla și surprize. Nu cred că echipele de pe primele locuri au play-off-ul asigurat.

De ce să nu fim candidați la titlu? Avem echipă, avem jucători, avem încredere în noi să ajungem acolo. Până nu ne va scoate cineva din calcule, nu putem spune contrariul”, a mai spus Bîrligea.

FCSB se va întoarce din Antalya joi, iar vineri va disputa primul meci oficial din 2026, contra celor de la FC Argeș, de la ora 20:00.

Daniel Bîrligea: „Ne concentrăm pe meciul de la Zagreb”

FCSB ocupă locul 27 în clasamentul Europa League, cu șase puncte acumulate după șase meciuri.

Echipa antrenată de Elias Charalambous mai are de disputat partidele cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie.

„Da, mai avem încă șanse. Cu siguranță trebuie să ne concentrăm cel mai mult pe meciul de la Zagreb și după vorbim de acolo ce se va întâmpla”.

24 de goluri a marcat Bîrligea în 59 de meciuri jucate la FCSB. A livrat și 8 pase decisive

Bîrligea, mesaj pentru Șut: „Dacă joci bine, nu se închide nicio stradă”

Întrebat dacă se va transfera și el, după ce Adrian Șut a plecat la Al-Ain, Bîrligea a spus:

„Sincer, nu știu dacă s-a auzit ceva. Eu nu am auzit nimic, sunt concentrat 100%, sunt aici 100% și aștept să mai luăm un titlu”.

Atacantul a avut și un mesaj pentru fostul său coleg:

Doar ce a ajuns acolo, dar îi urez toate cele bune să își ajute familia, să se descurce cât mai bine și să lupte să ajungă la națională. Dacă joci bine, nu se închide nicio stradă. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid București 21 39 3 FC Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA Arad 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 FC Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

