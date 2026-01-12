Impresar de top, acuzat de viol! Agentul care a realizat transferul lui Gareth Bale la Real Madrid a ajuns în instanță! Cum și-a numit victima

Jonathan Barnett (75 de ani), impresar britanic care a realizat mai multe transferuri de top, a fost acuzat în 2025 de viol și tortură asupra unei femei.

Plângerea a fost făcută de victimă în luna iulie a anului trecut, iar acum apărut noi probe împotriva agentului de fotbal.

Impresarul Jonathan Barnett a fost acuzat de viol și tortură

Femeia l-a acuzat pe Barnett că a adus-o din Australia în Marea Britanie și a violat-o de „peste 39 de ori”.

În plângerea depusă în iulie în Statele Unite se susține că Barnett a violat-o pe femeie într-un hotel din Londra în 2017, faptă urmată de alți șase ani de agresiune sexuală și tortură, potrivit dailymail.co.uk.

Barnett a fost numit în 2019, de revista Forbes, drept cel mai bun impresar de fotbal din lume, după ce a intermediat transferuri de peste un miliard de lire sterline, inclusiv mutarea lui Gareth Bale, în valoare de 90 de milioane de lire sterline, de la Tottenham la Real Madrid, în 2013.

Agentul este anchetat penal la Londra, iar acum The Telegraph a publicat noi documente conform cărora Barnett a numit-o „sclava” sa pe femeie, într-un email al companiei sale.

Noile documente au fost și ele depuse la instanță, iar Barnett a negat acest aspect.

Potrivit altor documente publicate anul trecut, Barnett a recunoscut că i-a plătit victimei sale „peste 1 milion de lire sterline” pentru a păstra tăcerea după ce relația lor a ajuns la final.

