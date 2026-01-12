Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 15:36
  • Cel mai mare stadion al țării va deveni indisponibil pentru fotbal începând din mai, lună în care se joacă 40% din etapele din play-off-ul Superligii.
  • În mai multe scenarii, cu FCSB, Dinamo și Rapid în play-off, jumătate dintre meciurile de acasă ale acestor formații nu vor avea loc pe Arena Națională.
  • Un posibil Derby de România, Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, pe 23 mai, va fi exilat din București fiindcă pe Arenă în acea zi va concerta un rapper din Belarus.

Se anunță un play-off exploziv în Liga 1, în care e posibil să avem în premieră o dispută fără precedent pentru titlu între cele 3 mari cluburi de fotbal din România: FCSB, Dinamo și Rapid.

Returul play-off-ului însă va fi puternic influențat, în mod negativ, de faptul că meciurile de acasă ale acestor 3 formații nu se vor putea disputa pe Arena Națională.

Scenariu dramatic în play-off

Primăria Capitalei a anunțat încă de la finalul lui 2025 că va închide stadionul pentru fotbal începând de la începutul lui mai, lună în care a antamat 3 concerte.

  • 13 mai - Metallica
  • 23 mai - Max Korzh
  • 28 mai - Iron Maiden

Luna mai va conține nu mai puțin de 4 etape de campionat, ultimele 40% din play-off. Iar într-un scenariu anume, cu cele 3 din București, intrând de pe locurile 1, 3 și 5, ceea ce e destul de posibil, atunci s-ar ajunge la o situație incredibilă.

Aproape jumătate dintre meciurile de acasă ale acestor cluburi, 7 din 15 partide, nu se vor putea juca pe Arena Națională.

Cum ar arăta ultimele 4 etape dacă Rapid ar intra pe locul 1, Dinamo pe 3 și FCSB pe 5

ETAPA 7

  • Rapid - FCSB
  • Dinamo vs locul 6

ETAPA 8

  • Dinamo vs locul 2
  • FCSB vs locul 6

ETAPA 9

  • Rapid - Dinamo
  • FCSB vs locul 4

ETAPA 10

  • Dinamo - FCSB

Ultima etapă ar propune Derby de România, care ar putea să fie chiar un meci cu titlul pe masă. Acea rundă e programată fie sâmbătă, 23 mai, fie duminică, pe 24 mai. Fix în acel weekend e deja antamat un concert pe Arena Națională. Pe care îl va susține un rapper din Belarus, Max Korzh, în seara de 23 mai. Biletele la acest concert au fost sold-out din prima săptămână.

În schimb, pe site-ul viagogo.com se mai găsesc tichete pentru acest eveniment: cele mai ieftine costă 150 de euro, în timp ce un loc chiar în fața scenei, costă 435 de euro, iar un tichet în sectorul 101 al stadionului trece de 550 de euro!

3 meciuri pe teren propriu
va avea programate în luna mai echipa care va termina sezonul regulat pe locul 3, pe care acum se află la egalitate FC Botoșani și Dinamo, în timp ce formația care va intra de pe locul 6, va avea în luna mai un singur joc pe teren propriu

150.000 de spectatori la 5 meciuri în acest sezon, pe Arena Națională

Alungarea fotbalului de pe Arena Națională va avea un impact negativ major în privința numărului de spectatori și, implicit, al încasărilor cluburilor.

O dovadă a faptului că meciurile între cele 3 echipe din București au făcut rețetă bună în acest sezon, pe Arenă, e faptul că cele 5 meciuri deja disputate între aceste formații sunt în fruntea clasamentului partidelor din aceste sezon care au atras cei mai mulți fani în tribune.

La cele 5 meciuri au asistat aproape 145.000 de spectatori.

  • Dinamo - Rapid 0-2, 34.700 spectatori
  • FCSB - Rapid 2-1, 30.903
  • FCSB - Dinamo 0-0, 28.510
  • Rapid - FCSB 2-2, 26.871
  • Dinamo - FCSB 4-3, 23.215

În ultimele 9 etape din sezonul regulat va mai exista un singur derby bucureștean, care va putea fi găzduit de Arenă: Rapid - Dinamo, care se va juca pe 22 februarie.

Dintre cele 3, situația cea mai dramatică, după pe Arena se va închide în luna mai, va fi pentru Dinamo. Rapid se va muta în Giulești, stadion cu o capacitate de aproape 5 ori mai mică decât pe Arena, iar FCSB va evolua în Ghencea, unde arena Stelei are 31.000 de locuri.

În schimb, pentru Dinamo există fie varianta Arcul de Triumf, cu doar 7.000 de locuri, fie o locație în Provincie: Cluj, Sibiu sau Târgoviște.

Play-off-ul va debuta pe 14 martie, când primele 3 clasate vor juca pe teren propriu.

liga 1 superliga play-off acoperis arena nationala
