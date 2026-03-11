Schimbări înainte de play-out CSM Reșița are un nou antrenor, după plecarea lui Flavius Stoican. Croatul de la Câmpulung, demis după 3 etape!

Leontin Doană (56 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor al celor de la CSM Reșița.

În același timp, tot în eșalonul secund, Câmpulung Muscel a rămas fără antrenor, după demiterea croatului Goran Miscevic.

Sezonul regulat din Liga 2 se încheie sâmbătă, iar unele dintre echipele care nu mai au nicio șansă să intre în play-off fac ultimele modificări înainte de debutul în play-out.

Leontin Doană este noul antrenor al celor de la CSM Reșița

CSM Reșița și antrenorul Flavius Stoican s-au despărțit, după ce echipa a ratat play-off-ul în acest sezon, în urma eșecului 1-3 cu liderul Corvinul.

Astfel, reșițenii au avut nevoie să găsească rapid un înlocuitor, iar Leontin Doană, care pregătea echipa U18, a devenit acum antrenorul primei echipe.

„După o discuție cu președintele Cristian Bobar, acesta m-a convins să revin la echipa mare. Sunt bucuros și am încredere totală în jucătorii pe care îi am și sunt convins că împreună vom avea rezultate bune!”, a transmis Leontin Doană, după semnarea contractului.

Goran Miscevic, demis de Câmpulung Muscel

Aflată pe ultimul loc în Liga 2, cu doar 10 puncte acumulate după 20 de etape, Câmpulung a rămas și fără antrenor.

Conducerea l-a demis pe Goran Miscevic, alături de Konstantin Duric, cel care era antrenor principal pe foaia de joc, întrucât Miscevic nu avea licență, informează Muscel TV Câmpulung, potrivit liga2.prosport.ro.

Eșecul drastic, scor 1-6 cu Poli Iași, a fost cel care a dus la despărțire, după doar trei etape.

